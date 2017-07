Geisingen Geisinger Kicker-Triathlon mit Länderspielcharakter

Damenmannschaft des FC Freiburg trifft bei Geisinger Sportspektakel auf Bundesligisten des FFC Vorderland aus Vorarlberg.

Das Straßenfest ist vorbei, das nächste Fest steht vor der Tür: An drei Tagen drehte sich auf dem Geisinger Espen alles um den Fußball. In diesem Jahr sogar mit einem Fußballspiel am Samstag, 22. Juli, das Länderspielcharakter hat. Die Damenmannschaft des Bundesligisten Freiburg spielt gegen die Bundesligisten FFC Vorderland aus Vorarlberg am Samstagabend um 18 Uhr. Beim Triathlon am Freitag sind die Alten Herren ab 18 Uhr an der Reihe, am Samstag ab elf Uhr Juxmannschaften und dann am Sonntag, 23. Juli, ebenfalls ab elf Uhr die Kinder und Jugendlichen.

Der SV Geisingen hat vor vielen Jahren den Triathlon ins Leben gerufen und damit das jahrzehntelang durchgeführte Grümpelturnier abgelöst. Beim Triathlon gilt es drei Turnierteile zu absolvieren. Klassisch ist das Fußballturnier selbst auf einem Kleinfeld. Wer hier siegt, hat noch lange nicht gewonnen. Denn danach geht es an die anderen Disziplinen, Riesentorwandschießen und Fußballgolf. Beim Riesentorwandschießen sind die Punkte umso höher, je kleiner die Öffnung ist. Hier gibt es schon viel Gaudi, dann ist Geschick gefragt beim Fußballgolf und hier kann man kräftig punkten. Denn der Ball ist durch einen großen Parcours zu balancieren. Durch ein Rohr, auf einen Wagen und dann wieder von diesem herunter, in eine Wanne oder durch ein Strohballenlabyrinth. Wer die wenigsten Ballberührungen hatte, der holte die meisten Punkte und kann fehlende Tore oder nicht getroffene Öffnungen der Torwand sehr schnell ausgleichen. Am Ende gab es für die Teilnehmer wieder zahlreiche wertvolle Preise. Kurzfristig sagte die Damenmannschaft des Hegauer FV für das Freundschaftsspiel gegen Freiburg ab, die Hegauer sorgten aber für Ersatz mit der österreichischen Erstliga-Damenelf. Die Damen des FFC Vorderland sind in diesem Jahr in die erste Liga der Alpenrepublik aufgestiegen und sorgen am Samstag ab 18 Uhr für Länderspielatmosphäre auf dem Espen. Am Sonntag ist außerdem noch ein Vorbereitungsspiel der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, gegen Mühlheim. Anpfiff dieser Begegnung ist um 17 Uhr.