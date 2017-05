Geisingen Geisinger Jugendrotkreuz übt realistische Unfalldarstellung

Geschminkte Wunden und Brüche gehören zur Ausbildung des Geisinger Rotkreuz-Nachwuchses. Interesse an Erster Hilfe wird früh geweckt.

Nachwuchsarbeit ist für Vereine, Hilfsorganisationen, Institutionen und Einrichtungen wichtig. Dabei gilt es bei Kindern und Jugendlichen möglichst frühzeitig das Interesse, je nach Fähigkeiten und Freizeitaktivität, zu wecken und dies dauerhaft interessant zu gestalten, wie dies beim Jugendrotkreuz Geisingen praktiziert wird. So dauerhaft, dass eben diese Kinder und Jugendlichen in einigen Jahren die immer größer werdenden Lücken der Aktivenreihen zu füllen. Was es ebenfalls braucht, sind Verantwortliche, die eben diese Jugendarbeit übernehmen und hierfür Freizeit opfern, meist sind sie noch zusätzlich in den Reihen der Aktiven zu finden.

Vor rund einem halben Jahr hat das Geisinger Jugendrotkreuz (JRK) eine neue Leitung erhalten. Sechs Jahre lang führte Fatima Ohnmacht das Jugendrotkreuz, zuvor war sie ebenfalls schon im JRK zusammen mit Simon Berg tätig. Nach den Sommerferien letzten Jahres gab sie das Amt aus beruflichen und zeitlichen Gründen ab, die Nachfolge übernahmen zunächst zwei Mitglieder, derzeit sind es sogar drei. Dominik Keller und Nathalie Seilnacht sind die beiden Gruppenleiter, unterstützt werden sie noch von Katharina Seilnacht. Wer eine Gruppenleitung übernimmt, muss sich natürlich entsprechend qualifizieren, Nathalie Seilnacht und Dominik Keller waren inzwischen auf entsprechenden Lehrgängen, weitere werden noch folgen.

"Beim Geisinger Ferienprogramm ist das JRK schon seit vielen Jahren dabei und wird es auch in diesem Jahr wieder sein", sagt Nathalie Seilnacht. Das Jugendrotkreuz ist mehr oder weniger eine eigenständige Abteilung des DRK-Ortsvereins von Geisingen. Aber auch dem Ortsverein und der aktiven Bereitschaft liegt die Nachwuchsarbeit sehr am Herzen und diese wird dann auch unterstützt. Bei Übungen von DRK und Feuerwehr stellen die Mitglieder des JRK oft die Mimen der Verletzten, die entsprechend geschminkt werden. Realistische Unfalldarstellung nennt sich dies, und schon die Jüngsten lernen unter Anleitung, wie man eine Brandwunde oder einen Knochenbruch und andere Wunden möglichst realistisch darstellt, mit vielen Materialien wie Knetmasse und diversen Farben. "Damit wird den Kindern auch die Angst genommen, sollte man irgendwann einmal eine echte Verletzung sehen", erklärt Nathalie Seilnacht. Aber auch der Ersten Hilfe wird beim Jugendrotkreuz ein hoher Stellenwert beigemessen.

Bei den Blutspendeterminen sind die Mitglieder des JRK schon seit vielen Jahren dabei und bieten den Spendern vor der Blutentnahme Getränke an. Und wenn das DRK in der Adventszeit betagte Senioren besucht, haben im Vorfeld die Mitglieder des JRK die Karten gebastelt .

Pläne für ein Zeltlager

Die nächsten Herausforderungen sind die Teilnahme an Leistungsvergleichen auf Kreisebene. Im nächsten Jahr steht auf alle Fälle die aktive Teilnahme am Leistungsvergleich an. Beim Zeltlager des Kreis-JRK in den Pfingstferien beteiligt sich ein Teil der 14 Mitglieder von Geisingen. „Wir freuen uns schon darauf, wenn auch nicht alle mitgehen“, betont Nathalie Seilnacht. Das Geisinger JRK trägt sich mit dem Gedanken, ein solches Zeltlager irgendwann auch einmal in Geisingen auszurichten. "Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen", unterstreicht Nathalie Seilnacht, wobei das Alter keine Rolle spielt. Bei genügend Mitgliedern in unterschiedlichen Altersgruppen könnten dann auch verschiedene Gruppen gebildet werden.

Jugendrotkreuz

Das Jugendrotkreuz ist der eigenverantwortliche Jugendverband des Roten Kreuzes. Bundesweit gibt es rund 5500 JRK-Gruppen. Sie sind eigenverantwortliche Untergruppierungen innerhalb der Ortsvereine des DRK. Gruppenstunde in Geisingen ist jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Weitere Informationen gibt es bei den Gruppenleitern Nathalie Seilnacht unter der Telefonnummer 07704/511 oder bei Dominik Keller unter der Mobilfunknummer 0173/371 58 03. (ph)