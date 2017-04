Geisingen Geisinger Jugendblasorchester im Wertugsspielmodus

Nachwuchs der Stadtmusik Geisingen brilliert bei Frühjahrskonzert mit Vortrag der Pflichtstücke.

"Wie die Alten sungen (trompeteten), so zwitschern (spielen) auch die Jungen." Dieses abgewandelte Sprichwort lässt sich leicht auf die Jungmusiker des Geisinger Jugendblasorchesters nach dem großartigen Konzerauftritt in der Geisinger Stadthalle übertragen. Die Saat, die mit der Einrichtung der Bläserschule und dem Aufbau der Jugendkapelle seit 1991 durch Ingrid Fromm (seit 1996 Jugendblasorchester) gelegt wurde, ist prächtig aufgegangen, wie der erste Teil des Frühjahrskonzerts bewiesen hat. Hatte das Orchester schon in den letzten beiden Wertungsspielen 2011 und 2012 in der Mittelstufe beste Resultate erzielt, will man jetzt beim Wertungsspiel am Samstag, 28. Mai, um 11.30 Uhr in den Donaueschinger Donauhallen in der Oberstufe an die bisherigen Erfolge anknüpfen.

Dirigent Rudolf Barth hat, wie man mit großer Freude hören und miterleben konnte, mit den jungen Leuten, die aus der ganzen Raumschaft Geisingen stammen und zwischen zwölf und 25 Jahre alt sind, exzellente Arbeit geleistet. Hervorragendes Zusammenspiel, schon recht sichere Intonation, sichere Notenkenntnis, aber auch beachtlicher Schwung und Leichtigkeit zeichnen dieses junge Ensemble aus. Barth übt wohl den entscheidenden Einfluss auf sein Orchester aus, wenn er wohl mit seinen Musikern in den Proben gut gelaunt, humorvoll, aber auch konzentriert auf die Übermittlung des Geists der zu spielenden Stücke, musiziert und gestaltet. Das Publikum wurde davon angesteckt, wenn Barth sie mit launigen Worten und Bemerkungen durchs Programm führte.

So gerät das erste Pflichtstück "Mittelmeer-Tänze" von Bruce Fraser zu einer lustigen und gefühlvollen Schnupper-Kreuzfahrt nach Sizilien und Griechenland mit tänzerischem Sirtaki, und die einleitende Tarantella konnte in ihrer Spritzigkeit elektrisieren. Für die Geisinger Stadtmusik ist James Barnes schon so etwas wie ein Lieblingskomponist. Und so entwickelte sich für die Jungmusiker das zweite Pflichtstück "Alvamar Overture" von Barnes zu einer mit Bravour bestandenen echten Herausforderung.

Dieses für Jugendorchester geschriebene Stück enthält alles, was das musikalische Herz begehrt: Rhythmus, Sanglichkeit, großer Klang. Zu einem besonderen Schmankerl entwickelte sich im Mittelteil zwischen den Pflichtstücken als eine Art Kür die "Polonaise" von Joseph Küffner, dem im 18. Jahrhundert lebenden Komponisten. Beachtenswert ist der strahlende und zu recht umjubelte Auftritt Christina Müller mit ihrem Trompetensolo. "Fever" mit mitschnalzenden Musikern, aber auch Besuchern bildete zum Schluss dann ein großes, mit viel Beifall bedachten Finale.