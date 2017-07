Geisingen Geisinger Hochwasserschutz kommt voran

Freizeitgebiet Danuterra auf dem Geisinger Espen im Fokus. Neue Schieber im Bereich des Donaualtarms angedacht.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Geisinger Freizeitgebiets Danuterra nehmen Gestalt an. Bei seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat einer vom Regierungspräsidium angeregten Vorgehensweise zu, um die bereitstehenden Fördermittel des Landes abrufen zu können.

Demnach soll jetzt in einem ersten Schritt die wasserrechtliche Genehmigung für den Einbau von zwei mechanischen Schiebern am Donaudamm beantragt werden. Die baulichen Maßnahmen sehen dazu zum einen den Abbruch des bestehenden Schachtes im Zulaufbereich des Donaualtarms und den Bau eines neuen Schachtes in die Dammböschung vor. Zum anderen soll das bestehende Profil im Ablaufbereich des Donaualtarms so angepasst werden, dass ein Rechteckschieber, der über ein Podest bedient wird, eingebaut werden kann. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 250 000 Euro, 70 Prozent davon sollen aus Landesfördermitteln finanziert werden, den Rest trägt die Stadt Geisingen. Einen entsprechenden Vertragsentwurf zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Geisingen hat der Gemeinderat gebilligt.

In einem zweiten Schritt soll dann die wasserrechtliche Genehmigung für die Binnenentwässerung erfolgen. Zuvor gilt es allerdings noch die erforderlichen Grundwasserdaten zu ermitteln, deren Messung bereits angelaufen ist, sich aber noch geraume Zeit – voraussichtlich bis ins Frühjahr 2018 hinein – hinziehen wird. Worauf sich der Gemeinderat ebenfalls noch verständigen muss, ist das technische Lösungspaket, mit dem im Fall der Fälle einem Hochwasser im Binnenbereich von Danuterra begegnet werden soll. Die Eckpunkte hat das Stadtparlament jetzt vorgegeben.

Unter Kosten- und Funktionsaspekten sollen Überlegungen für überirdische stationäre oder mobile Pumpenanlagen weiterverfolgt werden. Ebenfalls Teil der Planungen ist die Idee, eine Art Bypass in Form eines Kanals, der im Hochwasserfall das überschüssige Wasser aufnimmt und am Freizeitgebiet Danuterra entlang ableitet, vorzusehen. Mischlösungen, wie die Kombination von stationären und mobilen Pumpen oder von Pumpen stationärer oder mobiler Art und einem Entlastungskanal, zählen ebenso zu den weiteren Überlegungen wie ein Vorschlag, den die Gemeinderatsfraktionen unter Federführung von Stadtrat Thomas Uhrig (CDU) aus der Taufe gehoben haben.

Der Ansatz der Gemeinderatsfraktionen sieht den Einsatz von Pumpen vor, die von Traktoren angetrieben werden. Uhrig bezifferte die Kosten für diese Lösung auf 215 000 Euro. Sascha Messmer vom Ingenieurbüro Breinlinger, das mit den Hochwasserplanungen beauftragt ist, meinte, dass dieser Kostenansatz zu optimistisch sei und rechnete vor, dass eher mit Kosten von rund 300 000 Euro gerechnet werden müsse. Erforderlich seien für diese Variante zudem vertragliche Vereinbarungen mit den Landwirten, die den Einsatz im Hochwasserfall garantieren. Darüber hinaus müssten Versicherungsfragen geklärt werden. Die Kosten für eine Bypass-Lösung via Kanal sind noch nicht ermittelt worden.

Tenor der Diskussion im Gemeinderat war, dass die Stadträte einerseits keine Abstriche bei der Sicherheit der Bevölkerung machen, anderseits aber die Kostenseite penibel im Auge behalten wollen.

Donauprogramm

Die lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen in Geisingen zählen zum Integrierten Donauprogramm (IDP). Das IDP ist ein Konzept zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Natur- und Lebensraumes an der baden-württembergischen Donau im Einklang mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes. Es wurde unter dem Eindruck des Jahrhunderthochwasser von 1990 entwickelt und von der Landesregierung Baden-Württemberg im Januar 1992 beschlossen. (tom)