Geisingen Geisinger Hochwasserschutz einen Schritt weiter

Die Schieberbauwerke am Donaualtarm werden erneuert. Die Binnenentwässerung ist noch nicht geklärt.

Ein gutes Stück weiter, wenn auch nicht zum Abschluss gekommen, sind die Planungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Freizeitareals Danuterra, mit denen sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung befasste.

Vorgesehen sind im Wesentlichen drei Maßnahmen. Am Zulaufbereich des Donaualtarms soll der bestehende Schacht abgebrochen und ein neuer, einem Schieber versehener Schacht in die Dammböschung eingebaut werden. Im Ablaufbereich des Donaualtarms soll das bestehende Profil so angepasst werden, dass ein Rechteckschieber, der über ein Podest bedient wird, eingebaut werden kann. Außerdem soll zur Binnenentwässerung eine Pumpeneinrichtung realisiert werden. Dafür kommen grundsätzlich zwei Lösungen in Frage: eine stationäre, etwa in Form eines Pumpwerks, oder eine mobile auf Anhängern oder Absetzmulden.

Was die beiden Schieber-Lösungen anbelangt, einigte sich der Gemeinderat darauf, den Zu- und Ablaufbereich wie vom Ingenieurbüro Breinlinger vorgeschlagen in die weiteren Planungen und das Genehmigungsverfahren aufzunehmen, nachdem einige Verständnisfragen geklärt worden waren. Für die beiden Schieberbauwerke ist laut derzeitiger Planung mit Kosten von 230000 Euro zu rechnen. Davon wird das Land Baden-Württemberg 70 Prozent übernehmen, 30 Prozent muss die Stadt Geisingen tragen.

Mit Blick auf die Binnenentwässerung müssen Ingenieurbüro und Stadtverwaltung sozusagen nochmals nachsitzen und Alternativlösungen ausarbeiten, die unter Kosten-Funktions-Aspekten deutlich günstiger ausfallen sollen als die beiden bislang vorgeschlagenen Varianten. Ein stationäres Pumpwerk würde je nach erforderlicher Pumpleistung mit 820 000 Euro bis einer Million Euro zu Buche schlagen, die mobile Lösung – Pumpen inklusive Saug- und Druckschläuchen sowie Stromaggregat – mit 585 000 bis 740 000 Euro, rechnete Sascha Messmer vom Ingenieurbüro Breinlinger vor.

Diese finanzielle Kröte wollte der Gemeinderat nicht ohne weiteres schlucken. Es gebe, führte Stadtrat Thomas Uhrig (CDU) an, durchaus andere, kostengünstigere Lösungen sowohl stationärer als auch mobiler Art. Er skizzierte unter anderem eine überirdisch installierte Möglichkeit mit von Dieselaggregaten angetriebenen Pumpen, die laut Uhrig mit rund 250 000 Euro zu Buche schlagen würde. Als mobile Lösung kämen, so Uhrig weiter, auch von Schleppern angetriebene Pumpen in Frage. Christoph Moriz (CDU) bestätigte, dass moderne Schlepper das erforderliche Leistungsspektrum dazu hätten.

"Sicherheit geht im Zweifelsfall vor Kosten", meinte Volker Fromm (SPD) und signalisierte seine Präferenz für eine wie auch immer geartete stationäre Lösung, die im Falle eines Hochwasserfalles anders als mobile Lösungen keine Vorlaufzeit benötigen.

Dass der Hochwasserschutz gewährleistet werden müsse, stehe außer Frage. Seine Fraktion werde allerdings aus Kostengründen keiner der beiden jetzt im Raum stehenden Lösungen zustimmen, betonte FW/FDP-Sprecher Paul Haug. Was die Kostenentwicklung für die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen im Verlauf der letzten rund 15 Jahre anbelange, fühle er sich an die Hamburger Elbphilharmonie erinnert.

Die Planungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Danuterra, einschließlich einer dann vom Gemeinderat einvernehmlich getragenen Lösung für die Binnenentwässerung, sollen zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden. Dann kann die Stadt gemeinsam mit dem Land die wasserrechtliche Erlaubnis beantragen. Für das Genehmigungsverfahren ist das Landratsamt Tuttlingen zuständig.

Die Ortsteile

Getrennt von den Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Freizeitareals Danuterra wird sich der Gemeinderat auch noch mit dem Thema Hochwasserschutz für die gesamte Raumschaft Geisingen, insbesondere der Stadtteile, auseinandersetzen, erklärte Bürgermeister Walter Hengstler auf Nachfrage des Leipferdinger Ortsvorstehers Jürgen Keller. Hintergrund sind die Hochwassergefahrenkarten, die aus der EU-Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie resultieren. Darin sollen Überschwemmungsgebiete festgelegt werden, innerhalb derer – etwas vereinfacht ausgedrückt – nicht mehr gebaut werden darf. (tom)