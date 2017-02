Geisingen Geisinger Hexen als clevere Immobilienhaie

Fasnetstart in der Region Geisingen mit vielen lustigen Ideen. Rolf Sonntag als Clown Fridolin verabschiedet.

Mit Ausnahme des beginnenden Sturms am Nachmittag, der jedoch den Narrenbaumstellern nichts anhaben konnte, weil sie dem Sturm zuvorkamen, feierten die Narren der Region Geisingen bei herrlichem Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen den Schmotzigen Dunschtig. Von morgens früh bis spät in die Nacht waren die Narren unterwegs, am frühen Morgen zum Antrommeln der Fasnet und am Abend mit den Hemdglonkerumzügen und -bällen. Die Ortsvorsteher wie auch die Lehrerschaft der Schulen, wurden am Vormittag entmachtet, Bürgermeister Hengstler erst am Nachmittag.