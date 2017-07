Geisingen Geisinger Hauptstraße wird für Straßenfest gesperrt

Für Großereignis der Stadt und der Geisinger Vereine wird ab Dienstag eine Umleitungsstrecke eingerichtet.

Die Geisinger Hauptstraße wird in der kommenden Woche wieder zur Festmeile: Bevor das Straßenfest am Freitag, 14. Juli, startet, steht für die Vereine der Aufbau der Fetlauben an. Aus diesem Grund wird die Hauptstraße ab Dienstag, 11. Juli, 17 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 17. Juli, ebenfalls um 17 Uhr, bis dorthin sind die Festlauben wieder abgebaut und versorgt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von Westen her über die Donaustraße bis zur Tuttlinger/Engener Straße beim Bahnübergang. In Richtung Bad Dürrheim wird der Verkehr beim Kreisverkehr beim Pflegeheim über die Tuttlinger Straße und die Karl-Hall-Straße umgeleitet, danach über die Krankenhaus- und Stadtgrabenstraße vorbei bei den Firmen Bühler/Milkau zum Kreisverkehr "Kleine Breite". Die Karl-Hall-Straße wie auch die Donaustraße sind mit einer Einbahnregelung versehen.

Während der Sperrung erfolgt auch eine Änderung des Busverkehrs. Von Dienstag, 11. Juli, 17 Uhr an verkehren keine Linienbusse in der Hauptstraße. Dies bedeutet, dass die Bushaltestelle beim Rathaus nicht mehr angefahren wird, bei der Firma E-Tec/Schreinerei Rapp an der Donaustraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Bushaltestelle West bei der ehemaligen Viehwaage wird an die Heilig-Kreuzkirche verlegt und die Bushaltestelle beim Kreisverkehr bei der Volksbank wird in Fahrtrichtung zur Ringzughaltestelle nicht mehr angefahren. Fahrgäste müssen hier auf die Haltestelle beim Pflegeheim oder beim Penny-Markt ausweichen.

Beim Kreisverkehr bei der Volksbank ist dann eine Haltestelle für die Sonderbusse eingerichtet, die von Freitag bis Sonntag aus den Stadtteilen beziehungsweise in die Stadtteile fahren.