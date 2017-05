Geisingen Geisinger Gespinstmotte verändert Naturbild

Gefräßiges Treiben des Millionenheeres der gepunkteten Raupen bereitet Geisinger Anglern Sorgen.

Für manche ist es ein grusliges Bild das ihnen einen Schauer über den Rücken laufen lässt, für andere ein trauriges. Die Ursache ist in beiden Fällen ein gefräßiges Heer an Raupen der Gespinstmotte. In Geisingen ist dieses Bild massiert entlang des Donaualtarmes auf dem Espen, entlang der Donau, in Gutmadingen ebenso direkt bei der Holzbrücke, aber auch in der freien Flur überall anzutreffen. Seit einigen Tagen beobachtet Berndt Schmolinski, Vorstandsmitglied der Anglervereinigung mit Sorge das gefräßige Treiben des Millionenheeres der gepunkteten Raupen und macht sich Sorgen um die Bäume und Sträucher am Donaualtarm. „Man muss doch etwas unternehmen“, betont er, doch laut Literatur sei eine Bekämpfung schier unmöglich. Einzig sichere Methode ist eine Einsammeln der Raupen, denn für das Herunterspritzen mit einem harten Wasserstrahl sind sie bereits zu groß. Und das Gespinst schützt die Raupen vor Regen und Wasser und vor allem vor Freßfeinden, wie Vögeln. Die Gespinstmotten gehören zu den Schmetterlingen, genauer zur Familie Yponomeuta. Sie sind eigentlich in den Tropen zu Hause, durch den Klimawandel gefällt es der Motte auch in Mitteleuropa, wo sie inzwischen mit 74 Arten vorkommt.

"Natürliche Feinde sind etwa Schlupfwespen, Raubwanzen etwa können dauerhaft eine ungehemmte Ausbreitung im Zaun halten", so der Angler. In den letzten Jahren häufen sich immer wieder die Bäume und Sträucher mit Gespinstmotten, aber so massiert wie in diesem Jahr, gab es dieses Problem in der Region Geisingen bislang nicht.

Sind die Bäume kahlgefressen und die Raupen immer noch hungrig, wandern sie zu anderen Bäumen, aber nie ohne den Schutz des Gespinstes oder fressen einfach Gras. Die Motten sind auf spezielle Bäume und deren Blätter fixiert. In Europa leben neun verschiedene, eng verwandte Arten, die sich äußerlich ähneln und sich nur in ihren Vorlieben für ihre bestimmten Bäume unterscheiden. So sind nicht alles Traubenkirsch-Motten. Silberweiden, Apfel- und Birnbäume, Pfaffenhütchen oder das Fettkraut sind einige der Arten. Die kleinen Raupen, die bereits im letzten Herbst geschlüpft sind, aber geschützt überwintern, wandern im April, wenn die Vegetation beginnt, auf die Knospen, dann wird das Blattgewebe abgeschabt. In diesem Stadium könnte man sie noch gut mit einem Wasserstrahl abspritzen, sofern man sie sieht.

Fresslust endet im Juni

Die größer werdenden Raupen gesellen sich dann ab Mai zusammen und stellen die großen Gespinste her, teilweise meint man Christo hätte die Bäume verpackt. Die Bäume stehen zwar ohne Laub da, wenn die Raupen im Juni ihr Fresstätigkeit einstellen und sich verpuppen, treiben die meisten Bäume wieder aus, der sogenannte Johannistrieb. Sie treiben dann im nächsten Jahr wieder aus, in der Hoffnung von einer erneuten Invasion verschont zu bleiben.

Gespinstmotte

Die Gespinstmotte gehört zur Familie der Nachtfalter. Sie ist eigentlich in wärmeren Gefilden zuhause, aber der Klimawandel macht es möglich, dass sich eine Vielzahl dieser Arten inzwischen in Europa wohlfühlt. Begünstigt wird das massenhafte Auftreten durch ein trockenes und warmes Frühjahr. Sie sind nicht zu verwechseln mit dem Eichenprozessionsspinner, dessen Haare der Raupe hochallergen sind.