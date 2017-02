Geisingen Geisinger Gemeinderat vergibt Hausanschlüsse

Auch nach einer zweiten Ausschreibungsrunde fallen Kanalisationsarbeiten in Kirchen-Hausen deutlich teurer als prognostiziert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im zweiten Anlauf hat der Gemeinderat Kanalisationsarbeiten für zwei Hausanschlussleitungen als Erstanschlüsse an der Bodenseestraße und dem Wanderweg im Ortsteil Kirchen-Hausen vergeben. Den Zuschlag erhielt als günstigste Bieterin die Firma Maier Bau aus Dettighofen mit einem Angebot von rund 156 100 Euro.

Diese Kanalisationsarbeiten in Kirchen-Hausen hatte die Stadt im November letzten Jahres schon einmal ausgeschrieben. Damals lag selbst das günstigste Angebot von rund 184 500 Euro 60 Prozent über der Kostenprognose von rund 69 000 Euro. Dieser Wert liege deutlich über dem ortsüblichen Preisgefüge, befand die Stadtverwaltung im Einvernehmen mit dem Landratsamt Tuttlingen und empfahl dem Gemeinderat, die Ausschreibungsergebnisse nicht zu akzeptieren und die Leistungen erneut auszuschreiben. Diesem Vorschlag war der Gemeinderat in der Hoffnung nachgekommen, mit der erneuten Ausschreibung über die Wintermonate annehmbarere Preise als im ersten Anlauf zu erzielen.

Diese Hoffnung erfüllte sich allerdings nur sehr bedingt. Das jetzt vom Gemeinderat befürwortete Angebot fällt zwar rund 28 400 Euro günstiger aus als das im ersten Ausschreibungsverfahren erzielte günstigste Angebot, liegt aber immer noch mehr als deutlich über der Kostenprognose. Die in die engere Auswahl genommenen Angebote seien offensichtlich auskömmlich kalkuliert, erklärte Bürgermeister Walter Hengstler. Vermutlich hätten die Bieter die relative Kleinräumigkeit der beiden Baustellen stärker geichtet als von der Planungsseite angenommen. Es sei nicht zu erwarten, dass eine weitere – dann dritte – Ausschreibung ein wirtschaftlicheres Angebot ergebe.

Auf Basis der Kostenprognose hatte die Stadt bereits wasserwirtschaftliche Fördermittel beantragt und wird jetzt aufgrund der geänderten finanziellen Ausgangslage in Abstimmung mit dem Landratsamt Tuttlingen einen Erhöhungsantrag stellen. Die Stadtverwaltung rechnet vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen mit Fördergeldern in Höhe von 116 000 Euro, so Stadtkämmerer Axel Henniger.