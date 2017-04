Geisingen/Kirchen-Hausen Geisinger Frauen pflegen Tradition des Palmenbindens

Aus Buchs, Hölzchen und Eiern entstehen kunstvolle Exponate. Palmen werden in den Gottesdiensten geweiht.

Der Palmsonntag als sechster und letzter Sonntag der Fastenzeit steht für den Beginn der Karwoche. Der Palmsonntag wird in katholischen und in evangelischen Kirchen sowie anderen christlichen Glaubensgemeinschaften gefeiert. Die Palmprozession hat sich bis heute in den katholischen Kirchen erhalten.

Die Palmbuschen können je nach Region bis zu zehn Meter lang sein, den größten Palmen der Region, den eine Frauengemeinschaft bastelt, hat Kirchen-Hausen. Die Frauen binden diesen am kommenden Freitag, 7. April. Was für den rund vier Meter hohen Palmen alles benötigt wird, ist erstaunlich. Rund 130 Eier, über tausend lange Holunderholzstäbchen, eine Unmenge Reisig, Schnur, Draht ein Gestell von etwa vier Metern Länge und viele helfende Hände, die stundenlang an mehreren Tagen fleißig dabei sind, ein Kunstwerk zu erstellen: In Kirchen-Hausen war es früher wie überall auf der Baar Brauch, Palmen zu binden. Dies ist auch heute noch so, nur eben nicht mehr in den Dimensionen wie früher, wo die Palmen mehrere Meter hoch waren. Als diese großen Palmen in Kirchen-Hausen mehr und mehr zurückgingen, beschloss Erwine Binninger diesen Brauch zumindest bei einem Exemplar weiterzupflegen, vor knapp 30 Jahren übernahm die Frauengemeinschaft diese Arbeit gemeinsam. Schon rechtzeitig werden die Mitglieder meist bei der Generalversammlung der Gemeinschaft daran erinnert, ausgeblasene Eier zur Verfügung zu stellen. So rund 130 bis 140 Stück, und diese Eier werden dann in der ersten gemeinsamen Aktion bemalt. Mit wasserfesten Farben versteht sich, bei diesem ersten Arbeitseinsatz sind auch viele Kinder mit dabei. „Die meisten Eier sind aber bereits für das nächste Jahr“, betont Beatrix Honold, denn die wasserfesten Farben müssen ja auch trocknen.

Frauen und ältere Kinder schälten Holunderstöcke, die dann Hans Simon schneidet und durchbohrt. Der alte Palmstecken muss noch von den letztjährigen Materialien befreit werden, er wurde direkt von der Kirchenmauer geholt, wo er seit dem letzten weißen Sonntag stand. Eine groß Menge Reisig wird kleingeschnitten, da es sich überwiegend um Wachholder handelt, sind Handschuhe dringend geboten. Die rund 1000 Holunderhölzer sowie die Eier werden aufgeschnürt, nach dem Umbinden des Holzstabes mit Reisig wird diese Eier-Hölzchenkette darüber gebunden und der Palmen in die Kirche gebracht. Hier steht er dann bis zum weißen Sonntag, danach an der Kirchenmauer, bis im nächsten Jahr die nächste Aktion stattfindet.

In Geisingen finden seit einigen Jahren andere Palmaktionen statt. Gemeinsame Bastelaktionen von Erstkommunikanten wurden dann durch Aktionen der Firmlinge und Ministranten abgelöst, aber nicht kontinuierlich durchgeführt. „Wir wollen, dass dieser alte Brauch erhalten bleibt“, sagt Ulrike Benz von der Frauengemeinschaft und deshalb fertigen einige Mitglieder der Frauengemeinschaft Palmen auf Bestellung an. Rund 30 Palmen mit einer Höhe von etwa 1,30 Metern werden gemeinsam hergestellt.

In Geisingen wird Buchs und Thuja zum Binden verwendet, die Eier sind aus Kunststoff, was den Vorteil hat, dass sie stabiler sind. Werden die meisten Palmen doch von Kindern in die Kirche getragen. Und auch in Kirchen-Hausen tragen Kinder noch Palmen in die Kirche.

Palmsonntag

In Gutmadingen findet die Palmweihe schon am Samstag, 8. April, um 18.30 Uhr in der Vorabendmesse, in Hintschingen um 18.30 Uhr im Rahmen einer Wort-Gottesfeier. Am Sonntag, 9. April, ist in Aulfingen um 8.30 Uhr ein Gottesdienst mit Palmsegnung. Um zehn Uhr sind in Geisingen ein Gottesdienst mit Palmweihe, und in Kirchen-Hausen und in Leipferdingen jeweils Wort-Gottes-Feiern mit Palmweihen. Vor allen Gottesdiensten oder Wort-Gottesdiensten sind Palmprozessionen. (ph)