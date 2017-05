Geisingen Geisinger Ferienspaß sucht noch Mitstreiter

Vereine können noch bis zum 19. Mai ihre Angebote für das Ferienprogramm melden. Bewährter Geisinger Anmeldemodus wird auch 2017 beibehalten.

Die Vorbereitungen und Planungen für das Kinderferienprogramm 2017 laufen. In einer ersten Vorbesprechung wurden zahlreiche Termine festgelegt und abgesprochen. Sonja Stepani, die bei der Stadtverwaltung für das Ferienprogramm zuständig ist, gab einen kurzen Rückblick auf das letztjährige Programm, das mit 35 Programmpunkten so viele wie schon lange nicht mehr hatte. "Aufgrund vieler Anmeldungen boten dann einige Vereine zusätzliche Termine an, sodass es dann 38 Veranstaltungen wurden. Es war ein bunter Mix an altbewährten und auch an neuen Angeboten. 210 Kinder hatten sich angemeldet, bei den Terminen mit Anmeldung waren dann 710 Kinder dabei", so Stepani.

Es wird auch in diesem Jahr den gleichen Anmeldemodus geben wie in den Vorjahren, dies bedeutet, dass in der ersten Runde der Vergabe von Plätzen die Auswahl über ein Computerprogramm erfolgt. Ärgerlich sei, so Sonja Stepani und auch einige Vertreter der Vereine, dass angemeldete Kinder einfach nicht kommen und dadurch auf der Warteliste stehende Kinder nicht nachrücken können. Wenig Verständnis habe man daher für diese Vergesslichkeit oder auch Gleichgültigkeit der Eltern.

In diesem Jahr ist der letzte Meldetermin für Programmangebote der Vereine und auch Privatpersonen am Freitag, 19. Mai. Sie habe noch einige Tage Urlaub, so Sonja Stepani, dann kommen die Feiertage und der Druck des Programms benötige ebenfalls noch einige Tage. Anmeldeschluss für die Kinder ist dann am 16. Juli, online oder auch schriftlich. Die Kinder erhalten wieder einen Teilnehmerausweis.

Auftakt ist traditionell mit Immendingen zusammen mit der Fahrt ins Steintäle, in diesem Jahr am 26. Juli zum Dschungelbuch, bei Regen steht ein Kinobesuch an. Das Jugendreferat bietet ebenfalls einige Termine an, so am 31. Juli, am 1., 2., 3., 7.,8., 9. und 10. August. Die Schnitzeljagd der Fecht- und Turnerschaft für Kinder von vier bis sieben Jahren ist am 2. August, am gleichen Tag ist Backen mit den Landfrauen Gutmadingen, und am 3. August basteln Patricia Knauss und Marion Kurz Bilderrahmen mit Naturmaterialien. Die Traktorfahrt mit den Kramer-Freunden ist am 12. August, die Feuerwehr lädt am 19. August ein, die Fechter haben am 23. und 24. August einen Schnupperkurs, Carmen Hildebrand und Friedel Voigt laden zum Basteln am 22. und 28. August mit Pappmaché ein. Das Jugendrotkreuz plant am 26. August Spiel und Spaß mit Rettungshunden. Die Polizei ist am 29. August in Geisingen zu Gast, am gleichen Tag lädt die Anglergesellschaft Villingen zur Donau Fluß-Rallye ein. In den Hochseilgarten lädt die Stadt am 30. August ein, die Stadtmusik plant am 31. August eine Instrumentenwerkstatt, die Nachtwanderung der Hexen ist für Freitag, 2. September, geplant. Die Geisinger Angler planen am 5. August eine Gewässererkundung mit dem Fischmobil, das Jugendreferat lädt am 6. September zum Kanufahren auf der Donau und die Bücherei Aulfingen zum Bilderbuchkino ein. Zwischen den jetzt bekannten Terminen gibt es noch viele Lücken, die mit Angeboten gefüllt werden können.

Die Stadt Geisingen bietet seit über 30 Jahren ein Ferienprogramm mit Unterstützung von Vereinen, Gruppierungen und Privatpersonen an. In einer ersten Besprechung wurden die ersten Termine festgezurrt, weitere Angebote können noch bis Freitag, 19. Mai, gemeldet werden. Ansprechpartnerin ist Sonja Stepani bei der Stadtverwaltung Geisingen, Telefon 07704/807 33, die Meldung einer Veranstaltung kann auch über das Internet unter ferienprogramm@geisingen.de erfolgen. (ph)