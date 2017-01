Geisingen Geisinger Eigenheim- und Gartenfreunde ehren ihre Treuen

Stefan Wetzl und Margarete Serfling gehören Gemeinschaft seit 50 Jahren an. Wieder Schnittkurs geplant.

Die Geisinger Eigenheim- und Gartenfreunde werden in diesem Jahre wieder mit einer Pflanzentauschbörse beim Garagenflohmarkt dabei sein, aber auch einen Tag der offenen Tür bei ihrer Gerätehütte anbieten. Dort sollen zum einen der Gerätepark der Gemeinschaft und zum anderen die Vorteile einer Mitgliedschaft vorgestellt werden. Noch nicht terminiert ist ein Schnittkurs, der auch allen Interessenten offensteht.

Das Vorstandstrio um Jürgen und Renate Oswald sowie Bernhard Blatter leitete die Hauptversammlung. Im letzten Jahr beteiligte sich der Verein beim Blechduell der Arena und des Südwestrundfunks in der Arena. Gerätewart Jürgen Oswald stellte die Neuanschaffungen der Geräte vor, die den Mitgliedern zur Verfügung stehen. Beim Kinderferienprogramm beteiligt sich der Verein schon seit vielen Jahren mit einem Bastelnachmittag. Bürgermeister Walter Hengstler brachte den Gedanken ein, bei Bauherren in den verschiedenen Neubaugebieten Werbung für den Verein und die damit verbundene Möglichkeit der Ausleihung von Geräten zu machen, um dadurch neue Mitglieder zu gewinnen. "Das Blechduell erfährt keine Neuauflage in Geisingen", informierte Bürgermeister Walter Hengstler.

Bezirksvorsitzender Ansgar Renner sowie Ernst Granzow, Mitglied des Landesvorstandes, richteten Grußworte an die Geisinger Versammlung. Bei den Ehrungen war nur ein Teil der Mitglieder anwesend, die ausgezeichnet werden konnten. 50 Jahre Mitglied sind Stefan Wetzl und Margarete Serfling, 25 Jahre Andreas Hermes, Andreas Weyhrich und Michael Heger und zehn Jahre Michael Granzow, Klara Lott, Florian Wolf sowie Joachim und Barbara Markus. Geplant ist 2017 auch wieder eine Heizölsammelbestellung, die Termine hierfür wie auch für den Schnittkurs stehen noch nicht fest.