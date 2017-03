Geisingen Geisinger Bücherei als Spieleparadies

Die evangelische Einrichtung erweitert ihr Angebot. Neben Spielen und Büchern gibt es jetzt auch Hörbücher.

Erst seit gut fünfeinhalb Jahren hat die Kernstadt Geisingen ein Büchereiangebot. In den Stadtteilen ist dieses Angebot bei den katholischen Kirchengemeinden angesiedelt, in Geisingen bei der evangelischen Kirchengemeinde. Aber egal, welcher Konfession sie angehören, sie haben eines gemeinsam, sie werden ehrenamtlich betrieben und sind für die Öffentlichkeit. Während die katholischen Büchereien noch die Unterstützung des Borromäusvereins in Freiburg haben, ist Gisela Klenner, die die Geisinger Bücherei leitet, zusammen mit der Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Lilija Groß, fast Alleinkämpfer. Die Bücherei in der Markuskirche ist aber noch mehr, sie ist auch ein Shop mit fair gehandelten Waren. Im Angebot sind Kaffee, Tee, Saft, Wein, Schokolade, Reis und vieles mehr. Bücherei und Shop tragen den Namen Libelle. Nunmehr hat die Libelle ihr Angebot erheblich erweitert, um etliche neue Medien und um Spiele.

Es werden nicht nur Spiele zum Ausleihen angeboten, sondern die Kinder und Jugendlichen werden bei den Spielen angeleitet und sollen so Lust auf die verschiedensten Spiele bekommen. Weg vom Minibildschirm des Handys hin zum kreativen Brettspiel auf dem Tisch. Man spielt nicht anonym, sondern blickt dem Gegenspieler in die Augen. Jüngst wurden die Spiele zum ersten Mal ausgepackt und auch bespielt. Am heutigen Freitag, 31. März, findet ein Spielabend statt, der Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene anspricht.

Startete die Bücherei damals mit rund 700 zum Teil geschenkten Büchern, wurde inzwischen der Bücherbestand erweitert, aber auch neue Medien mit aufgenommen. Hinzu kommen die Spiele. Gisela Klenner verwaltet inzwischen über 1500 Bücher, zusätzlich noch neue Medien wie CDs und rund 50 Spiele. "Neu sind Hörbücher im Angebot", informiert Gisela Klenner. "Der Kundenstamm der Bücherei, der sich bisher aus Kindern und Erwachsenen zusammensetzte, hat sich durch die Spiele in kurzer Zeit auch auf die Jugendlichen erweitert", betont Gisela Klenner. Mehrmals im Jahr finden Buchbesprechungen und Autorenlesungen statt und werden Waren aus dem Weltladen auf dem Geisinger Wochenmarkt zum Kauf angeboten.

Im Nebenraum der Markuskirche wurde die Libelle eingerichtet. Und wenn bei entsprechenden Gottesdiensten Platzbedarf ist, kann die Libelle aufgrund der Abtrennung mit der Schiebetür zum Gottesdienstraum dazugenommen werden.





Bücherei

Die evangelische Kirchengemeinde Geisingen hat Ende 2011 im hinteren Teil der Markuskirche die Bücherei Libelle und einen Shop eingerichtet. Sie ist am Freitag von 16.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Neben Büchern und Spielen werden dort auch fair gehandelte Waren angeboten. Das Team der Bücherei setzt sich aus Gisela Klenner, Lilija Groß, Christiane Federle und Ellen Sigwart zusammen. (ph)