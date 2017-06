Geisingen Geisinger Blutspenderin Alexandra Bruchhäuser in Berlin ausgezeichnet

Geisinger Blutspenderin Alexandra Bruchhäuser in Berlin ausgezeichnet

Bereitschaftsleiterin des DRK Geisingen wird beim Weltblutspendertag geehrt. 37-Jährige hat bereits 58 Mal Blut gespendet.

Beim Weltblutspendertag wurden in Berlin durch den Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, Rudolf Seiters, 65 engagierte Blutspender aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Darunter waren auch acht Blutspender aus Baden-Württemberg, eine davon ist die 37-jährige Alexandra Bruchhäuser aus Geisingen.

Alexandra Bruchhäuser ist Bereitschaftsleiterin der Geisinger Rot Kreuz-Bereitschaft. Die Einladung nach Berlin erhielt sie aber wie die anderen Blutspender auch, für ihr mehrfaches Engagement, Blut zu spenden. Ihre erste Spende hatte sie am 18. August 1998 in Donaueschingen, inzwischen steht in ihrem Spenderpass die Zahl 58. "Durch das Blutspenden kam ich auch aktiv zum Roten Kreuz", betont Alexandra Bruchhäuser.

Der 14. internationale Weltblutspendertag stand unter dem Motto „Was kannst du tun? Spende Blut. Spende jetzt, Spende regelmäßig“. Die 65 eingeladenen Blutspender haben im Laufe ihres jahrzehntelangen Engagements als Blutspender mit ihrer kontinuierlichen Spendetätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Behandlung und Heilung schwerkranker Patienten in ihrer Heimatregion geleistet. Die 65 Blutspender wurden zunächst zu einer Spree-Rundfahrt eingeladen, im Schloss Charlottenburg fand dann die Ehrungsveranstaltung mit Verleihung der Ehrenurkunden durch den DRK-Präsidenten Seiters sowie die Vizepräsidentin Donata Freifrau Schenk zu Schweinsberg statt. Bei der Veranstaltung wurde auch betont, dass im letzten Jahr in Deutschland rund 4,2 Millionen Blutspenden abgenommen wurden. Davon stellten die sechs regional tätigen DRK-Blutspendedienste allein drei Millionen Vollblutspenden zur Verfügung.