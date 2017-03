Geisingen Geisinger Bläserschule immer beliebter

Geisinger Einrichtung gewinnt 29 Kinder für die Ausbildung dazu. Rund 170 junge Musiker der ganzen Region werden ausgebildet.

Die Bläserschule Geisingen, die für die sechs Musikkapellen aus der Region Geisingen sowie des Musikvereins Zimmern den Nachwuchs gemeinsam ausbildet, hatte im vergangenen Jahr einen starken Zuwachs. Waren es ein Jahr zuvor 16 Kinder weniger als 2014, so stieg die Zahl der Kinder, die eine fundierte musikalische Ausbildung erhalten, wieder deutlich an. 132 sogenannte Orchesterschüler, zehn in den Blockflötengruppen und 31 Schüler in den beiden Bläserklassen in Geisingen und Kirchen-Hausen sind die stolze Bilanz der Bläserschule. Insgesamt sind es 169 Kinder, ein Plus von 29, die eine Ausbildung erhalten. Die bisherige Vorsitzende Kathrin Sorg, die ihr Amt bekanntlich nach acht Jahren abgab, bilanzierte, dass die Bläserschule über die wichtige Funktion der Ausbildung hinaus das Zusammenleben der Musikvereine untereinander intensiviert habe.

Trotz aller Erfolge für die Nachwuchsausbildung hatte die musikalische Leiterin Ingrid Fromm bei der Generalversammlung auch in einigen Punkten Anlass zur Kritik. Es stelle die Verantwortlichen der Bläserschule vor Probleme, wenn laufend das ganze Jahr über Kinder angemeldet werden. "Nach den Schulferien beginnen die neuen Kurse und die Suche nach Ausbildern ist nicht einfach, wenn dann während des Jahres laufend neue Kinder kommen, ist eine Abdeckung mit Unterricht sehr schwierig", sagte sie. "Die Bereitschaft der Aktiven der Musikvereine, Kinder auszubilden, hat leider abgenommen", so Ingrid Fromm. „Wir unterrichten inzwischen mehr als die Hälfte mit Profis und Studenten, das kann so nicht weitergehen", sagte sie weiter. Denn dadurch steigen die Ausbildungskosten enorm und seien durch die Einnahmen nicht mehr gedeckt.

Denn die Kalkulation gehe von einem gesunden Mix an Lehrkräften aus, unter 50 Prozent Profis. "Wir sind keine professionelle Einrichtung, sondern ein Verein", betonte Fromm weiter. Traurig stimme sie persönlich, dass die Kinder derzeit nicht im Bläserschulorchester seien, wo man ihnen noch viel beibringen könnte. "Es ist nicht zu verwechseln mit dem Bläserschulorchester oder dem Jugendblasorchester", bekräftigte sie. Offen ist derzeit auch noch die Besetzung der musikalischen Früherziehung.

Die Schüler werden umfangreich in Theorie und Praxis unterrichtet. Laufend stehen Prüfungen an, bei denen der Leistungsstand unter Beweis gestellt wird. Im letzten Jahr legten 40 Kinder das Junior-Abzeichen ab, 16 das Leistungsabzeichen in Bronze, 15 in Silber und sechs in Gold. Sehr gut funktionieren die beiden Bläserklassen in Kooperation mit der Schule. In Geisingen sind es im neuen Kurs 19 Kinder, sieben mehr als im Vorjahr und in Kirchen-Hausen zwölf, zwei mehr. Die meisten der Bläserklassenkinder sind nach den zwei Jahren Unterricht inzwischen reguläre Schüler der Bläserschule.



Die Bläserschule Geisingen unterrichtet derzeit 169 Kinder aus der ganzen Region Geisingen sowie aus dem Nachbarort Zimmern, davon sind 132 sogenannte Orchestermusiker. 42 Kinder (Vorjahr 29) sind von der Stadtmusik Geisingen, 20 (21) aus Zimmern, 17 (19) von der Harmonie, zehn (8) von den Donaumusikanten Gutmadingen, neun (neun) vom Musikverein Aulfingen 18 (neun) vom Musikverein Kirchen-Hausen sowie 16 (zwölf) aus Leipferdingen. (ph)

