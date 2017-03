Geisingen Geisinger Angler als Gastgeber

In der Gastgeberrolle präsentierten sich gestern die Geisinger Angler: In der Stadthalle servierten sie den ganzen Tag Fischspezialitäten.

Traditionell wird an Aschermittwoch die Fastenzeit eingeläutet und an diesem Tag auf Fleischspeisen verzichtet. Fisch steht daher hoch in der Gunst der Feinschmecker. Wer Spezialitäten wie Räucherlachs, Forellenfilet, Calamares, Hering eingelegt nach Hausfrauenart oder Seebarschknusperle genießen wollte, war gestern bei der Anglervereinigung Geisingen richtig. Bereist zum dritten Mal hatten die Angler zum Fischessen in das Foyer und die Mensa der Stadthalle eingeladen. Das Fischessen ist mittlerweile so gut besucht, dass die Angler ihre Fischerhütte mit der Stadthalle getauscht haben, weil es dort mehr Platz für die gibt. Mit einer großen Schar Helfer waren die Angler im Einsatz. Rund 30 Mitglieder sorgten dafür, dass den Gästen die Spezialitäten mundeten.