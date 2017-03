Geisingen Geisinger Altenpflegeschule informiert über Pflegeberufe

Wie das Altwerden erlebbar wird. Spezieller Anzug simuliert Altersgebrechen.

Der Mangel an Pflegekräften wird größer. Das spüren Heime, Pflegeinrichtungen und die ambulanten Dienste zuallererst. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen wird immer weiter ansteigen. Im Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen will man den Kopf deswegen nicht in den Sand stecken: Das Pflegeheim und die angeschlossene Fachschule für Altenpflege wollen mit einem Pflegetag gegensteuern und für einen Beruf mit Zukunftsperspektive die Werbetrommel rühren. Für kommenden Mittwoch, 29. März, ist ein ganztägiges informatives Programm vorbereitet.

Es soll Schulklassen und möglichst viele Menschen für den Pflegeberuf interessieren. Das Haus Wartenberg und die Fachschule für Altenpflege wollen gegen den Mangel an Pflegekräften ankämpfen. Sie erwarten unter anderem Schüler aus den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen in Donaueschingen (KHS). Und junge Leute aus anderen Schulen, die den Pflegetag mit Leben füllen und Einblicke geben in einen Beruf mit guten Zukunftsperspektiven.

Für den Pflegetag hat sich das Haus Wartenberg einiges einfallen lassen. Bei dem ereignisreichen Mittmach-Vormittag können die Besucher hautnah erleben, was Pflege heute bedeutet. Ein ganz besonderer Hit dürfte der Alterssimulationsanzug sein. Wer ihn trägt, fühlt sich plötzlich um Jahre gealtert: Das Gewicht drückt, die Gliedmaßen wollen nicht so wie früher, die Gelenke sind nicht mehr so biegsam, der Oberkörper wird steif, man sieht und hört nicht mehr gut und das Greifen fällt nur noch schwer.

Schüler aus dem zweiten Ausbildungsjahr organisieren eine besondere Unterrichtsstunde, die Spaß machen dürfte. Es wird die Frage geklärt, wie ein älterer Mensch ohne viel Mühe aus dem Bett mobilisiert werden kann. Es kommt eine Hygienelampe zum Einsatz, mit der man erkennen kann, wie wichtig Händedesinfektion sein muss. Übungsbetten und ein Bewohnerlift kommen zum Einsatz und werden zu einem luftigen Vergnügen auch für die Gäste.

Die Frage, ob man im Sitzen sein Gewicht ermitteln kann, soll zu einer Überraschung werden. An diesem Aktionstag soll es auch Einblicke auf Pflegestationen geben, ebenso, wie ein entspannender Aufenthalt in einem „Snoezelenraum“. Es ist eine Modenschau vorbereitet und ein Ballonwettbewerb. Wer ihn gewinnt, darf eine richtige Ballonfahrt machen. Die Hausküche hat keine Mühe gescheut, die Gäste zu bewirten.

Fachleute, Schüler und angehende Pflegekräfte wollen diesen Beruf „begreifbar“ machen und darüber informieren, dass man in der Altenpflege einen anspruchsvollen Beruf erlernt: Immer schwierigere Krankheitsbilder im hohen Alter, die Zunahme körperlicher Gebrechen und immer mehr an Demenz erkrankte Menschen stellen die Gesellschaft vor zunehmende Probleme: Menschen, die pflegen können, dürften zunehmend gute Berufsaussichten haben.

Pflegetag

Die Berufsfachschule für Altenpflege und das Pflegeheim des Zweckverbandes Haus Wartenberg in Geisingen veranstalten am Mittwoch, 29. März einen aktionsreichen Pflegetag. Für Schulklassen und Einzelpersonen ist ein „Mitmach-Vormittag“ von 9 bis 12 Uhr geplant, der Nachmittag von 14 bis 16 Uhr ist vor allem für Einzelpersonen gedacht, die sich für einen der zahlreichen Pflegeberufe interessieren. Die Altenpflegeschule Geisingen bildet Altenpfleger und Altenpflegerinnen in Theorie und Praxis aus, drei Jahre dauert die Ausbildung bis zum staatlichen Examen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Altenpflegehelfer und Altenpflegehelferin zu lernen. Das dauert ein Jahr. Informationen unter Telefon 07704/ 808 118. (bea)

Informationen im Internet: