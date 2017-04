Geisingen Geisinger Altenpflegeausbildung weckt viel Interesse

Schnuppertag an Geisinger Fachschule gut besucht. Reform der Ausbildung soll gegen Fachkräftemangel helfen.

In der immer älter werdenden Gesellschaft steigt der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften Jahr für Jahr an. Altenpfleger haben gute Zukunftsperspektiven, doch den Bereich prägt nach wie vor der Personalmangel. Manche sprechen gar von einem Pflegenotstand.

Warum ist der Nachwuchs in dieser so wichtigen Branche rar? Es ist definitiv nicht nur der finanzielle Aspekt, der junge Leute von dem Schritt in einen Pflegeberuf abhält. Die ganze Branche leidet unter einem extrem schlechten Image, die Pflegenden beklagen mangelnde Wertschätzung. Ein harter, anspruchsvoller Job mit viel Verantwortung, schlecht bezahlt, herausfordernd, kräftezehrend – so sieht das typische Bild der Arbeit in der Pflege aus. Allzu oft wird dabei gerade die Ebene vergessen, die den Pflegeberuf so besonders macht: Empathie, Menschlichkeit, Zuwendung. Es ist ein Beruf, der erfüllt.

Die Politik versucht, dem Fachkräftemangel entschieden entgegenzusteuern: Erst kürzlich hat sich die Koalition auf eine Reform der Pflegeausbildung geeinigt, die die Pflegeberufe attraktiver machen soll. Ab 2019 soll es eine generalistische Pflegeausbildung mit der Möglichkeit einer Schwerpunktbildung geben. Mittlerweile werden auch viele Krankenhäuser, Pflegeheime, Berufsfachschulen und soziale Einrichtungen selbst aktiv. Mit Podiumsdiskussionen, Werbekampagnen, Aktions- und Schnuppertagen wollen sie die positiven Aspekte der Pflegeberufe in den Fokus rücken.

Astrid Schmid, die Leiterin der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Geisingen, unterstreicht: „Es ist ein angenehmer Beruf mit vielen fröhlichen Akzenten. Uns ist es wichtig zu zeigen, dass man in der Pflege heiter und unbeschwert miteinander arbeiten kann.“ Dieser Gedanke gab den Anstoß, einen großen Aktionstag in Kooperation mit dem Pflegeheim Haus Wartenberg anzubieten – mit vielen Impulsen, Anregungen und einem intensiven Austausch.

Fast 100 Schüler besuchten kürzlich den Schnuppertag in Geisingen. Die Schulleitung und die Auszubildenden der Altenpflegeschule legten sich mächtig ins Zeug, um für den Beruf zu werben. Neben der Führung durch das Pflegeheim gab es interessante Einblicke in unterschiedliche pflegerische Tätigkeiten wie Mobilisation aus dem Bett oder Essen reichen. Eine Modenschau mit Pflegepersonen in historischen Schwesterntrachten, ein Quiz, ein Ballonwettbewerb, ein Alterssimulationsanzug – der kreative Tag zeigte unterschiedliche Facetten der Pflege auf. Vor allem aber waren die Begeisterung und die Freude der angehenden Pfleger an ihrem Beruf zu spüren.

Unterschiedliche Wege haben sie in die Altenpflegeschule geführt, eins haben sie alle gemeinsam: Sie haben das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. „Man hilft den Menschen klarzukommen“, sagt Beate Kaiser, die parallel zur Ausbildung in einer ambulanten Pflegeeinrichtung tätig ist. „Natürlich ist die Arbeit anstrengend, körperlich und seelisch. Man muss aber von seinem Wesen her ein Typ dafür sein“, findet sie. Auch Martin Paul Essiane ist überzeugt: „Es ist sehr wichtig, den Menschen zu helfen. Sie erwarten viel von uns, und wir versuchen, unser Bestes zu geben.“

Keinen besseren Beruf kann sich Martin Strerath vorstellen: „Die Arbeit ist abwechslungsreich. Jeden Tag macht man eine gute Tat und kriegt ein Lächeln zurück.“ Männer sind im Altenpflegebereich immer noch eine Seltenheit. Aber es werden immer mehr, sagen die Auszubildenden.

Für die Schulleiterin Astrid Schmid ist klar: „Manche können sich gar nicht vorstellen, dass der Beruf interessant, abwechslungsreich ist und zufrieden machen kann.“ Sie betont, dass es in der Pflege auch gute Aufstiegsmöglichkeiten gibt. „An der katholischen Hochschule in Freiburg kann man ausbildungsbegleitend einen Bachelorstudiengang in Pflege machen“, nennt sie ein Beispiel. Auch die Ausbildung an der Schule in Geisingen sei breit gefächert.

Nun: Sind die Besucher des Aktionstags überzeugt? Die meisten Schüler machen mit und haben ihren Spaß. Am Ende sagen jedoch viele, sie hätten Respekt vor diesem Beruf, aber „das wäre definitiv nichts für mich.“ Sie finden, man muss eine gewisse Grundmotivation haben, um als Altenpfleger zu arbeiten.

Die Fachschule

In der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe beim Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen werden Altenpfleger und Altenpflegehelfer ausgebildet. Der Praxisbezug ist ein wichtiger Aspekt in der Altenpflegeausbildung. Im Rahmen der praktischen Ausbildung kooperiert die Berufsfachschule mit verschiedenen stationären und ambulanten Einrichtungen der Altenpflege.

Informationen im Internet: