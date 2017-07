Geisingen/Tengen Geisinger Akteure dabei: Mühlbach Quintett stellt seine neue CD vor

Am Sonntag Premierenveranstaltung in der Biberhalle in Watterdingen.

Wenn die Biberhalle in Watterdingen am Sonntag, 30. Juli, Schauplatz einer mit Spannung erwarteten Premiere einer neuen CD ist, sind auch Geisinger Musiker als Akteure mit von der Partie: Die originelle Formation „Siitärißer und ech“ mit Georg Maier, Udo Heppler, Ralf Tritschler und Tobias Huber, bestens bekannt für ihre in Dialekt vorgetragenen humorigen Beiträge, bereichert als musikalische Gäste eine Premiere des Tengener Mühlbach Quintetts. Die Oberkrainer aus dem Hegau, wie die muntere Truppe gerne genannt wird, stellen an diesem Tag ihre neue CD vor. "Und dann erklingen wieder unsre Lieder", heißt das mittlerweile sechste Album des bereits 1985 in Tengen gegründeten Quintetts.

Der Auftritt der "Siitärißer und ech“ bei dieser Neuvorstellung des Albums mit 15 Titeln kommt nicht von ungefähr: Der passionierte Musiker Udo Heppler, der in Geisingen auch für sein Engagement als Narrenrat bekannt ist, gehört seit 2015 zum Mühlbach Quintett. Hier steht der Familienvater für Bariton, E-Bass und Gesang. Ferner gehören zum Mühlbach Quintett Markus Fluck aus Watterdingen (Trompete, Gesang), Volker Meßmer aus Watterdingen (Klarinette, Gesang), Edwin Keller aus Tengen (Akkordeon, Gesang), Harald Benkler aus Frickenweiler (Gitarre, Gesang) und Christian Mick aus Talheim, der für die Tontechnik verantwortlich zeichnet. Bei der Vorstellung der neuen CD, die sowohl Eigenkompositionen als auch Schlager und Volksmusik im Oberkrainer Sound beinhaltet, sorgen neben den Geisinger Akteuren auch Gäste aus der Schweiz für Unterhaltung: das Schwyzerörgeli Duo "S' Chochä".

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Halle wird bereits um zehn Uhr geöffnet.

Die Liebe zur Oberkrainermusik gab Mitte der 1980er-Jahre den Impuls zur Gründung des Quintetts durch fünf junge Musiker aus der Region Tengen. Bald schon gastierte man im Süden Deutschlands und der Schweiz. 1986 der erste nachhaltige Erfolg: Bei einem Nachwuchswettbewerb in Hammereisenbach überzeugten die Musiker die Jury und qualifizierten sich neben dem ersten Platz auch für ihren ersten Plattenvertrag. 1987 kam die erste Platte mit dem Titel "Rendezvous im Schwarzwald" auf den Markt. Zu den weiteren Erfolgen zählte ein Gastspiel in Brasilien und Fernsehauftritte in der Schweiz und in Österreich. Nach einer familien- und berufsbedingten Auszeit präsentierte sich das Mühlbach Quintett 2006 wieder – neu eingekleidet in der original Oberkrainer Tracht. 2010 erschien der fünfte Tonträger "Wieder da".