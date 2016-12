Geisingen Geisinger Adventsfenster zeigen Geschichten

Märchen aus aller Welt sind bei der Geisinger Aktion an 21 Tagen bis Weihnachten liebevoll umgesetzt worden.

Die Geisinger Adventsfensteraktion dieses Jahr war erneut ein Erfolg. 21 Aktionstage fanden statt, bei denen 18 Fenster geöffnet worden sind. Bei allen Aktionen, die in der Regel um 17 Uhr stattfanden, waren Erwachsene dabei, aber auch viele Kinder. Auftakt war am 1. Dezember in der Postfiliale, die letzte Aktion war am Freitag dieser Woche mit einer erneuten Aktion der Frauengemeinschaft. Diese hatte an drei Freitagnachmittagen in die Stadtkirche eingeladen, dort wurden Bilder gezeigt und Märchen vorgelesen. Organisiert wurde die diesjährige Adventsfensteraktion von Heidrun Hog-Heidel, Daniela Klausmann und Anny Mayer, letztere vom Pfarrbüro Geisingen.

Die Adventsfensteraktion wird schon einige Jahre in Geisingen durchgeführt, allerdings nicht durchgehend jedes Jahr. Mächtig ins Zeug gelegt haben sich die Akteure, es waren sowohl Vereine, Kindergärten, aber auch Privatpersonen und Geschäftsinhaber dabei.

Unterschiedlich, je nach Möglichkeit der Schaufenster, wurde liebevoll dekoriert. Das Motto war „Geschichten und Märchen aus aller Welt“. Da wurden ganze Märchenlandschaften geschaffen, die das Thema interpretierten. Die ganzen Adventsfenster sind auf jeden Fall noch über die Weihnachtsfeiertage geöffnet und angestrahlt. Sie können beim einen oder anderen Abendspaziergang nochmals bewundert werden.

Bei allen Aktionen gab es Weihnachtsgebäck, Punsch, Glühwein oder sonstige Snaks oder Getränke. Bemerkenswert war auch ein Adventfenster an der Gemeinschaftsunterkunft der Flüchtlinge im Walburgisweg. Für die Kinder war die Teilnahme an den einzelnen Aktionen immer ein Erlebnis, besonders wenn sie das Adventfenster selbst gestaltet haben, wie dies bei den Kindergärten gerade der Fall war. Immer gab es eine Geschichte bei der Adventfensteröffnung und meist auch musikalische Untermalung dabei.

War das Fenster dann geöffnet, kamen die Kinder manchmal aus dem Staunen nicht mehr heraus und nahmen dann dankbar das Angebot an Gebäck an. Die Mütter achteten schon darauf, dass hier nicht zuviel genascht wurde.