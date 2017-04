Geisingen Geisingens Kommunalpolitisches Urgestein tritt ab

Stadtrat Adolf Heppler (Aktive Bürger) legt sein Mandat nieder. An seine Stelle rückt Andreas Heidel in den Rat auf.

Jetzt ist es auch formell besiegelt: Eine kommunalpolitische Ära ging zu Ende bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Gremium nahm das Rücktrittsgesuch des 72-jährigen Stadtrats Adolf Heppler (Aktive Bürger) an, der dem Gemeinderat insgesamt 32 Jahre lang angehört hatte. Bürgermeister Walter Hengstler verabschiedete das kommunalpolitische Urgestein aus dem Stadtparlament.

Hepplers Mandat als Stadtrat der Wählervereinigung Aktive Bürger übernimmt Andreas Heidel, den Bürgermeister Hengstler auf sein neues Ehrenamt verpflichtete.

Adolf Heppler sei, so Bürgermeister Walter Hengstler in seiner kurzen Laudatio, ein Kommunalpolitiker aus Leidenschaft. Darauf lasse nicht nur die außergewöhnlich lange Zeit von 32 Jahren schließen, in der Heppler dem Gemeinderat angehörte. In dieser Zeit habe Adolf Heppler, so Hengstler weiter, an zahlreichen für Geisingen und seine Stadtteile wichtigen Entscheidungen mitgewirkt. Als ein Beispiel aus jüngerer Zeit nannte Hengstler die Stadthalle.

Adolf Heppler sei, bekräftige der Bürgermeister, ein ausgesprochen meinungsstarker Stadtrat gewesen. Seine Positionen habe er immer, auch bei starkem Gegenwind, konsequent vertreten. Themen, die Heppler ganz besonders am Herzen gelegen seien, seien die Forstwirtschaft und die Vereinswelt gewesen. „Es gibt wohl keine Waldbegehung, an der Herr Heppler Zeit seiner Zugehörigkeit zum Gemeinderat nicht teilgenommen hätte“, meinte Hengstler.

Zudem habe Adolf Heppler immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger gehabt. „Sie hatten das Ohr am Puls der Bürger“, wandte sich der Bürgermeister an den langjährigen Stadtrat.

„Streng genommen hat Adolf Heppler ganz individuell die grün-schwarze Entwicklung vorweggenommen, die mittlerweile auf der Ebene der Landesregierung zu beobachten ist“, spielte Hengstler humorig auf den Umstand an, dass der langjährige CDU-Stadtrat Heppler ab dem Jahr 2009 für die Wählervereinigung Aktive Bürger im Gemeinderat saß.

Unter dem donnernden Applaus des Gemeinderats bedankte sich Bügermeister Hengstler bei einem sichtlich gerührten Adolf Heppler für dessen langjähriges kommunalpolitisches Engagement. Er sei sich sicher, so Hengstler, dass Adolf Heppler auch weiterhin Anteil am politischen und gesellschaftlichen Geschehen in Geisingen nehmen werde.

Heppler hatte persönliche Gründe für seinen Rückzug aus dem Gemeinderat angeführt, ging darauf aber nicht näher ein. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER betonte der langjährige Stadtrat allerdings, dass weder gesundheitliche noch familiäre Gründe den Ausschlag für seine Entscheidung gegeben hätten. Er werde, so Heppler, das kommunalpolitische Geschehen in Geisingen auch weiterhin verfolgen. Mit Andreas Heidel trete ein guter Nachfolger in seine Fußstapfen.

Ausschüsse

Mit dem Rückzug Adolf Hepplers aus dem Gemeinderat war nicht nur dessen Nachfolge als Stadtrat zu regeln. Auch die Ausschüsse, denen Heppler seitens der Aktiven Bürger bislang angehörte – er war ordentliches Mitglied im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss sowie stellvertrtendes Mitglied im Technischen Ausschuss – mussten neu besetzt werden. Einem Vorschlag der Aktiven Bürger zufolge, den der Gemeinderat einstimmig absegnete, übernimmt Andreas Heidel als ordentliches Mitglied Sitz und Stimme im Technischen Ausschuss, während Angelika Hötzer seine Stellvertretung übernimmt. Umgekehrt wird Angelika Hötzer ordentliches Mitglied im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss, Andreas Heidel fungiert als ihr Stellvertreter. (tom)