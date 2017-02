Geisingen Geisingen wird um zwei Geschäfte ärmer

Firma Hemens beendet die Floristiksparte, Bäckerei Jost gibt die Filiale an der Hauptstraße spätestens zum Monatsende auf.

Ab dieser Woche sind in Geisingen gleich zwei Angebote weniger im Bereich Nahversorgung vorhanden. Die Firma Hemens Raumausstattung hat künftig keine Blumen mehr im Angebot. Zum 1. Januar 2014 erfüllte sich Nina Hemens den Kindheitstraum, Floristik anzubieten. Nach der Aufgabe der Gärtnerei Röhrle hat sie dann den Bereich Floristik ins Angebot aufgenommen, eine Verbindung von Textil und Blumen, die auch vom Verband ausgezeichnet wurde. Im Dezember 2013 hatte die Firma einige Zeit geschlossen und für das neue Angebot umgebaut, wirtschaftlich hat sich der Bereich Floristik jedoch nicht getragen. Der Druck am Markt war zu groß, alles hat inzwischen Blumen angeboten und auch die Bevölkerung hat durch ihr Kaufverhalten teilweise dazu beigetragen. Zum 1. Februar hat Nina Hemens die Reißleine gezogen und den Bereich Floristik aufgegeben. Derzeit werden die Verkaufsräume erneut umgestaltet, weshalb zwei Wochen geschlossen ist.

Am Montag blieb für Kunden einer anderen Sparte, die Ladentür verschlossen. Die Filiale der Bäckerei Jost ist derzeit geschlossen. Der Bonndorfer Traditionsbäcker hat vor einigen Jahren in Geisingen die Bäckerei Sellwig erworben und eine Filiale eröffnet. Jost hatte bis im letzten Jahr noch in Blumberg sowie in anderen Orten Filialen, die mehr und mehr dem Kostendruck gehorchend, geschlossen wurden. Damit lohnen sich die mehrfachen täglichen Fahrten der Lieferfahrzeuge von Bonndorf nach Geisingen mit frischen handwerklich hergestellten Backwaren nicht mehr.

Die Geisinger Jost-Filiale sollte eigentlich einen Monat später geschlossen werden, aufgrund der Erkrankung einer Mitarbeiterin ist nun vielleicht schon früher Schluss. Das Schild "vorübergehend" gilt, wenn die Mitarbeiterin gesund ist, wird wieder geöffnet, aber längstens noch bis Ende des Monats Februar, teilte die Firma Jost auf Anfrage mit.