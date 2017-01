Geisingen Geisingen wirbt auf Tourismusmesse

Informationsmaterial zu Geisingen als Ferienziel gibt es in Stuttgart am Stand der Donaubergland Tourismus GmbH.

Für Geisingen als Ferienregion und Ausflugsziel wirbt die Stadt am Stand der Donaubergland Tourismus und Marketing GmbH in Stuttgart auf der Tourismusmesse CMT. Diese Messe gilt als die wichtigste Publikumsmesse für Tourismus, Freizeit und Caravan in Europa. Rund 2000 Aussteller präsentieren in den Stuttgarter Messehallen derzeit ihre neusten Angebote.

Auch die Donaubergland Tourismus und Marketing GmbH ist wieder vor Ort. Zum einen präsentiert Sie sich in Kooperation mit den Nachbarkreisen Sigmaringen und Zollernalb am "Markplatz" der Schwäbischen Alb mit dem Thema "Premiumwandern" auf der Südwestalb. Zum andern ist Sie auch mit einem eigenen Stand vertreten, an dem sich die Mitgliedsgemeinden präsentieren können.

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Geisingen, Peter Bury, und Sonja Stepani von der Stadtverwaltung Geisingen präsentierten hier die Stadt Geisingen. Mit im Gepäck hatten Sie die neue Postkarte vom "Ultraterrain", dem Offroadpark Geisingen. Natürlich wurden auch die bisherigen Werbematerialen an die interessierten Besucher weitergegeben.

Weitere Werbeaktivitäten der Donaubergland GmbH, bei denen ebenfalls Werbematerial aus der Region Geisingen zum Einsatz kommt, sind im Verlauf des Jahres bei verschiedenen Messen geplant. Der nächste Auftritt wird auf der IBO in Friedrichshafen im März stattfinden.

Bis Sonntag, 22. Januar, haben Interessierte noch die Möglichkeit in Stuttgart auf der Messe den Stand der Donaubergland GmbH in Halle 6 zu besuchen. Die Messe hat täglich von 10 bis 18. Uhr geöffnet.