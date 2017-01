Geisingen Geisingen wächst weiter

Das Einwohnermeldeamt stellt die Statistik für 2016 vor. Bürgerzahl der Gesamtstadt steigt um 106 auf 6203 Personen.

Im vergangenen Jahr verstarben in Geisingen 100 Einwohner, so viele wie noch nie in den letzten drei Jahrzehnten, obwohl in manchen Jahren die Zahl 100 nur knapp verfehlt wurde. 55 der Verstorbenen hatten ihren Wohnsitz im Pflege- und Altersheim Haus Wartenberg. Ohne Pflegeheim hätte Geisingen einen kleinen Geburtenüberschuss von drei Einwohnern, nahm aber im letzten Jahr deutlich um 106 Einwohner auf 6203 zu, wie die jüngste Statistik des Einwohnermeldeamtes aussagt. Dies ist dem sogenannten Wanderungsgewinn zuzuschreiben, also dem Saldo zwischen Zuzügen und Wegzügen.

504 Einwohner meldeten sich neu an, 331 ab, dies bedeutet für das Einwohnermeldeamt auch eine Menge Arbeit. Ummeldungen, also Ortsumzüge bei denen Einwohner nur eine andere Wohnung oder ein Haus in der Region Geisingen bezogen, waren 251 zu verzeichnen.

Um fast 100 von 2885 auf nun 2957 Einwohner zugenommen hat der Kernort Geisingen. Gutmadingen nahm um elf auf 788 ab, Kirchen-Hausen hatte einen Zugewinn an Einwohnern von 19 auf 1116, Aulfingen nahm um elf auf 558 ab und Leipferdingen nahm um sieben auf 784 zu.

In den Neubaugebieten herrscht derzeit besonders in Geisingen ein Bauboom, hier siedelten und siedeln sich auch Bauherren von auswärts an.

Bei der Bevölkerungsbewegung wird die Zunahme von Einwohnern mit ausländischen Staatsangehörigen sehr deutlich. Am meisten zugenommen haben die Einwohner mit Pässen aus dem ehemaligen Jugoslawien um 53 Prozent von 115 auf 176. Beispielsweise hatte Geisingen im Jahr 2000 213 Einwohner aus diesem Gebiet, die Zahl nahm in den nachfolgenden Jahren immer mehr zu, 2007 schon auf 160. "Mit ausschlaggebend ist die Erweiterung der EU gerade auf dem Balkan", so die Aussage von Hauptamtsleiter Thomas Schmid. Slowenien und Kroatien sind EU-Mitglied.

Der Anteil an Einwohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist mit 10,43 Prozent so hoch wie noch nie und beträgt 647 Einwohner nach 546 im Vorjahr 2015.

Neben dem Zuzug aus dem ehemaligen Jugoslawien sind es auch die Flüchtlinge (28 aus Afghanistan, 13 aus Syrien, 20 aus dem Irak und zwei aus Pakistan). Zugenommen habfen auch die Rumänen um acht auf 80 Personen, zweitgrößte Gruppe ist immer noch die aus Italien mit 92 Bürgern. 36 Einwohner haben polnische und 37 Pässe aus dem Bereiche Russland, Kasachstan, Kirgistan und Ukraine. Die Zahl der Einwohner mit türkischer Staatsangehörigkeit ist mit 64 nur um vier gestiegen.

Geburten

48 Geburten wurden 2016 beim Standesamt Geisingen verzeichnet, sieben weniger als im Vorjahr. Davon entfallen auf Geisingen 24 (Vorjahr 18), Gutmadingen acht (zehn), Kirchen-Hausen hat die Geburtenzahl mit ehemals 15 auf sieben fast halbiert, Aulfingen hat drei (zwei) neue Erdenbürger und Leipferdingen sechs nach zehn im Vorjahr. (ph)