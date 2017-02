Kirchen-Hausen Gaudi im närrischen Wellneshotel: Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen/Hintschingen lud ein

Kirchen-Hausener und Hintschinger Frauen feiern ausgelassen ihre ganz eigene Fasnet im Wellnesshotel.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Direkt ins Wellnesshotel neben der Kirche lud die Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen/Hintschingen ein. So lautete das Motto der diesjährigen Frauenfasnet. Hoteldirektorin Bianca Wehinger begrüßte die närrisch eingestimmten Frauen aus Kirchen-Hausen und Hintschingen.

Durch das Programm führte wie in den letzten Jahren gekonnt Michaela Kühne und Simone Gronmayer als Alfred und Bruno. Bruno war der Fitnesstrainer und der rundliche Alfred, der bei allen Übungen stets etwas zu Essen dabei hatte. Bei jedem Auftritt der beiden nahm Bruno das Vesper weg und genoss es selbst und so veränderten sich die Figuren der beiden ständig, bis am Ende des Programms die Rundungen die Person gewechselt hatten. Als Putzfrauen waren Angelika Lauche und Simone Villringer unterwegs und ein weiteres bekanntes Duo, Gabi Kircheis und Conny Knauß, plante den Urlaub. Eine Modeschau im Wellnesshotel wurde von der Vorstandschaft der Frauengemeinschaft auf lustige Weise präsentiert. Wie treten „Landbollä“ im Wellnesshotel auf? Andreas Pekau, Maria Reußenzehn, Heidi Käthe, Eva Stihl und Ramona Elsässer zeigten dies gekonnt auf der Bühne. Wie man zu Großmutters Zeiten fit wurde, demonstrierten Gisela Raus, Hildegard Wehinger, Brigitte Wehinger, Ilona Zirell, Tanja Gansohr und Judith Gebauer. Das „Arschballett“ wurde von Michaela Kühne, Bianca Wehinger und Anja Volk präsentiert und der Besuch im Wellnesshotel mit Beatrix Elsässer, Conny Knauß und Gabi Kircheis rundete das Programm ab, das aufgrund der Grippewelle mit weniger Punkten als ursprünglich geplant auskommen musste.