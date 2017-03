Geisingen Fußballschule Geisingen integriert Flüchtlinge

Zusammenschluss der Fußballvereine der Region setzt auf Fußball als Integrationsfaktor. Egidius-Braun-Stiftung unterstützt Engagement.

Fußball und Sport sind hervorragende Möglichkeiten der Integration von Menschen. Dies trifft auch besonders auf Flüchtlinge zu. Fußball als Freizeitbeschäftigung, aber auch zur Integration, hierfür investieren die Vereine viel Freizeit, aber auch Geld. Die Egidius-Braun-Stiftung unterstützt die Vereine finanziell bei der Integration von Flüchtlingen. Die Fußballschule Geisingen, ein 2011 gegründeter Verein der Fußballvereine der Region Geisingen, hat einen Antrag auf Zuschuss aus dem Programm gestellt und hat hierfür eine Zuwendung von 500 Euro erhalten. Bezirksvorsitzender Kuna Kajan und der Integrationsbeauftragte des Bezirks Schwarzwald, Horst Kienzler, überreichten Jugendleiter Stefan Reiser und Trainer Thomas Minzer den Scheck. Die Fußballschule betreut nicht nur Kinder im Bereich von F- bis E-Jugend, sondern auch ältere. Im konkreten Fall sind es A-Jugendliche, die zwar in Donaueschingen wohnen, sich aber in der Fußballschule Geisingen sehr wohl fühlen und dort integriert sind.

Trotz der Tatsache, dass sich fünf Vereine zusammengeschlossen haben, um genügend Nachwuchs für den Aktivenbereich zu generieren, ist es schwer für alle Altersgruppen genügend Personal, also Spieler zu finden. Durch persönliche Verbindung gelang es in Donaueschingen zum Beginn der neuen Saison, drei Flüchtlinge für die A-Jugend zu gewinnen, im Dezember kam noch ein weiterer hinzu. "Ohne diese personelle Unterstützung wäre ein Spielbetrieb der A-Jugend nicht mehr möglich gewesen", betonte Stefan Reiser. Die Spieler müssen jedoch von Donaueschingen nach Geisingen ins Training kommen und mussten natürlich auch mit Trainingsanzügen ausgestattet werden. Außerdem wird ihnen die Fahrkarte von Donaueschingen nach Geisingen bezahlt.

Trainer Thomas Minzer, der in Donaueschingen wohnt und in Tuttlingen arbeitet, nimmt die Spieler dann auf dem Heimweg mit nach Donaueschingen. "Die Flüchtlinge zeichnen sich durch einen immensen Trainingsfleiß aus und sind sowohl im Training wie auch bei den Spielen begeistert dabei und zeigen ein großes Engagement, was auch das sportliche Niveau gesteigert hat", resümierte Stefan Reiser. Kuno Kajan und Horst Kienzler lobten diese Initiative. "Die Flüchtlinge sind Menschen, sie sind da und wir müssen etwas mit ihnen tun, und Sport ist eine hervorragende Möglichkeit der Integration“, betonte Kajan.

"Dies ist auch gut für das gegenseitige Kennenlernen, nimmt die Scheu voneinander und räumt mit Vorurteilen auf", ergänzt Horst Kienzler. Bezirksvorsitzender Kuna Kajan führte noch aus, dass die Egidius-Braun-Stiftung das Programm weiterführt und ermunterte die Fußballschule dranzubleiben und bei der nächsten Aktion wieder einen Antrag zu stellen.

Fußballschule

Die Fußballschule Geisingen wurde 2011 aus den Vereinen Geisingen, Gutmadingen, Leipferdingen, Kirchen-Hausen und Aulfingen gegründet. Die Nachwuchsspieler von der E- bis zur A-Jugend werden hier trainiert und betreut und nehmen unter der Fußballschule am Spielbetrieb teil. Alle Altersgruppen sind mit einer Mannschaft in der Bezirksliga vertreten. Die Generalversammlung der Fußballschule Geisingen findet am Freitag, 17. März, um 18.30 Uhr im Gasthaus "Sternen" in Kirchen-Hausen statt. (ph)