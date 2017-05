Immendingen Fußball zwei Tage in Immendingen im Mittelpunkt

Sportwochenende des SV 1920 TuS Immendingen mit vielen spannenden Spielen.

Im wahrsten Sinn des Wortes eine runde Sache war auch das wieder zum Saisonabschluss der aktiven Mannschaften veranstaltete Sportwochenende des SV 1920 TuS Immendingen. Von herrlichem Wetter begünstigt sorgten an zwei Tagen die Alten Herren, Jugendmannschaften und die Aktiven für spannende Fußballbegegnungen auf dem Sportplatz. Am Rand des Spielfeldes scharten sich die Fans und feuerten die Teams an. Im Zelt ließen sich zahlreiche Besucher nieder und nutzten die Angebote der TuS-Küche und des Getränkekiosks. Das ganze Wochenende über war die Anlage am Vereinsheim Treffpunkt für Sportfreunde jeden Alters. "Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden“, freute sich Vorsitzender Eduard Frank. Zum Start gab es am Samstagnachmittag Spiele der E-Jugend, bei welchen durchaus schöne Bälle zu bewundern waren. Mit Stolz verfolgten insbesondere die Eltern, wenn ihr Nachwuchs auf dem Spielfeld erfolgreich war. Die Mannschaft des TuS Immendingen II siegte gegen DJK Donaueschingen III mit 4:3. Gegen Riedöschingen ging die weitere Immendinger Jugendmannschaft mit 8:5 vom Platz. Die Organisation der Jugendspiele lag in den Händen der Trainer Patrick Fritsch, Beni Hofmann, Marcel Linke und Stefan Fehrenbach. Große Klasse war das von der AH-Abteilung organisierte Elf-Meter-Turnier für Vereine und Firmen. Mit den Alten Herren, der Narrenzunft, den Donaugeistern und zwei Mannschaften der Tasmania, dem Kegelclub, den Il Basaltos, den Hewenschreck, dem Angelverein, den Fliesen Graf, der Gemeindemusik, dem Turnverein, den Red Lions und dem Team Holzbau Zeller-Jochum traten 14 Mannschaften gegeneinander an.

Nach spannenden Auftritten der mit sechs bis sieben Spielern besetzten Mannschaften verbunden mit viel Spaß für die Zuschauer stand der Sieger fest. Das Turnier konnte der Kegelclub für sich entscheiden. Pokale erhielten auch die Donaugeister und der Turnverein für den erreichten zweiten und dritten Platz.

Mit Weißwurst und Weißbier wartete der Sportverein beim Bayerischen Frühschoppen am Sonntag auf. Viele Besucher benutzten die Gelegenheit zum Treffen auf dem Sportplatz. Am Nachmittag absolvierten dann die zweite und die erste Mannschaft ihr letztes Heimspiel mit spannenden Begegnungen, jeweils gegen den SV Hinterzarten. Als Belohnung gab es für alle Zuschauer aus Immendingen freien Eintritt.