Aulfingen Fußball und Volleyball steht in Aulfingen im Mittelpunkt

Fußball und Volleyball steht in Aulfingen im Mittelpunkt

Sportwochenende des SV Aulfingen startet mit fußballerischem Wettstreit der älteren Kicker.

Das bevorstehende Wochenende steht in Aulfingen im Zeichen des Sportfestes. Für das Ereignis ist der Sportverein bestens gerüstet, für den Anlass wurde auch wieder das Clubheim durch einen Anbau erweitert.

Start der dreitägigen Veranstaltung ist am Freitag, 19. Mai, um 18.30 Uhr mit dem Kleinfeldturnier der Alten Herren. Ausgetragen wird dieses viel Spannung und Gaudi versprechende Turnier von zwölf Mannschaften auf dem Aulfinger Sportplatz.

Am Samstag, 20. Mai, steigt um 10 Uhr, ebenfalls auf dem Sportplatz, der Bambinespieltag mit insgesamt fünf Mannschaften. Um 15 Uhr wird das Verbandsspiel der D-Junioren der Fußballschule Geisingen FS Geisingen gegen den FC Löffingen 2 ausgetragen.

Ganz groß kommt ab 15.30 Uhr bereits zum achten Mal das Volleyball-Hobbyturnier auf Rasen heraus. Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich unter der E-Mailadresse mail@sv-aulfingen.de unter Angabe des Mannschaftsnamens und des Ansprechpartners.

Der Sonntag, 21. Mai, gilt nach dem Programm als Familientag. Um 10.30 Uhr startet der F-Jugend-Fairplayspieletag mit zehn Mannschaften. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen im Clubheimanbau. Um 15 Uhr beginnt das Kreisligapunktspiel der Kreisliga B, Staffel 2, SG Aulfingen/Leipferdingen gegen den FC Wolterdingen.

Für die kleinen Gäste werden den Sonntag über Kinderschminken, ein Softeisstand sowie eine Torwand organisiert.

Für die älteren Besucher gibt es am Sonntag einen Fahrdienst hinauf zum Aulfinger Sportgelände. Treffpunkt zur Abfahrt ist am Schloss jeweils um 10.45, 11.15 und 11.45 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt nach entsprechender Abstimmung. Für das leibliche Wohl ist das ganze Wochenende bestens gesorgt. Kaffee und Kuchen gibt es an allen Festtagen für die Gäste.