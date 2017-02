Geisingen Für Geisinger Straßenfest jetzt anmelden

Noch bis zum 8. März können sich Festwirte und andere Akteure für ihre Teilnahme an der Geisinger Großveranstaltung entschließen.

Die größte Veranstaltung in diesem Jahr ist wieder das Straßenfest vom 17. bis 19. Juli. Nachdem der Kirchenchor Kirchen-Hausen nicht mehr beteiligt ist, wird der Platz vor dem Rathaus von der Narrenzunft Geisingen übernommen, die hierfür eine neue Festlaube baut. Den bisherigen Platz der Narrenzunft nimmt der SV Geisingen ein und der Hegering Immendingen wird voraussichtlich zusammen mit dem Musikverein Kirchen-Hausen teilnehmen und seinen Standort im Bereich der Hauptstraße/Hirschgasse haben.

Für das Straßenfest sind noch Anmeldungen für Lauben möglich, ebenso für das Rahmenprogramm. Die Vorbereitungen laufen bei der Stadtverwaltung und gehen in die heiße Phase. Wie Ingrid Weber von der Stadtverwaltung informiert, müssen sich auch Gastwirte, die einen Straßenverkauf anbieten, bei der Stadt melden. Wenn Vereine noch kurzfristig Interesse haben, am Straßenfest teilzunehmen, haben diese ebenfalls noch die Möglichkeit sich zu melden. Beim Straßenfest besteht ferner die Möglichkeit, auf den beiden Kleinbühnen für Akteure, seien es Musiker, Gaukler, Zauberer oder sonstige Akteure die Gäste zu unterhalten. Auch wer sich diesbezüglich betätigen will, sollte sich ebenfalls anmelden. Meldungen können telefonisch bei der Stadtverwaltung unter der Nummer 07704/80730 oder per E-Mail an i.weber@geisingen.de vorgenommen werden. Anmeldefrist für Künstler, Akteure und Teilnehmer am Straßenfest, ist Mittwoch, 8. März.

Bei der Terminbesprechung im November wurde angeregt, wieder eine Schulung nach dem Infektionsschutzgesetz anzubieten. Die anwesenden Vereinsvertreter hielten diese Schulung vor zwei Jahren für sehr sinnvoll und hilfreich und da viele Verantwortliche gewechselt haben, wird eine erneute Schulung angeboten. Der Termin findet nun am Montag, 27. März, um 19 Uhr im Geisinger Rathaus statt. Vereine, die Interesse an einer solchen Schulung haben, sollten dies Paul Haug (E-Mail haugpress@aol.com) mit Angabe von Name, Vorname, Geburtstag und Anschrift mitteilen.