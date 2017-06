Geisingen Fünf Ringe für Storchen-Kinder in der Region Geisingen

Geisinger und Aulfinger Nachwuchs ist beringt. Gutmadingen hat 2017 keine Jungstörche im Nest sitzen.

Fünf Jungstörche gibt es in diesem Jahr in der Region Geisingen, drei in Geisingen und zwei in Aulfingen. Dabei werden zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten in Aulfingen wieder Jungstörche aufgezogen.

Im letzten Jahr kamen die Störche nach Aulfingen und nisteten auf einem Strommasten, verließen jedoch ihr Nest, als die Stromkabel dann isoliert wurden. In diesem Jahr kamen die beiden wieder und brüteten auf dem Strommasten. Die beiden Jungstörche wurden nunmehr von Friedrich Widmann aus Neudingen, dem Storchenvater der Baar, beringt. Mit der Feuerwehr-Drehleiter aus Tuttlingen wurde Widmann zum Storchennest hochgefahren.

Das gleiche Bild auch in Geisingen, wo in diesem Jahr drei Jungstörche geschlüpft sind. Diese machen schon die ersten Flugbewegungen, um die Muskulatur der Flügel zu stärken.

Elterntiere auf Nahrungssuche

Bei der aktuellen Hitze herrscht Ruhe im Storchennest, die Jungstörche hecheln bei den hochsommerlichen Temperaturen, die Sonne brennt buchstäblich auf das Storchennest. Kein Altstorch ist dabei, sie sind fleißig auf Nahrungssuche. Die Alten bewachen das Nest bei der aktuellen Größe der Jungstörche nicht mehr, da die Jungstörche kaum noch gefährdet sind, im Gegensatz zum Kükenstadium.

Ähnlich ist es bei der Beringung: Die Störche beobachten die Umgebung, dann kommt die Drehleiter. Friedrich Widmann und Bauhofleiter Karl Cech warten auf die drei Wehrmänner aus Tuttlingen mit ihrer Drehleiter. Schnell ist die Leiter einsatzbereit für einen Einsatz „Tierrettung“, wie es im Einsatzbericht heißt. Die drei Jungstörche schauen neugierig nach unten, der Korb rückt mit Friedrich Widmann und Olaf Oczko von der Feuerwehr Tuttlingen an, der den Korb steuert. Dann orten die Jungstörche dies als Gefahr, und einer nach dem anderen legt sich hin und stellt sich tot. Immer näher kommt der vermeintliche Feind.

Widmann und Oczko haben drei Ringe in der Hand, ein Storch nach dem anderen wird beringt, fotografiert und dann ist der Spuk wieder vorbei.

"Das Geisinger Storchenmännchen, das seit 2001 in Geisingen nahe der Kirche brütet, hat nunmehr 36 Junge aufgezogen", informiert Friedrich Widmann. "1998 kam der Geisinger Adebar zur Welt, sein Geburtsnest war auf dem Gasthaus Storchen in Neudingen", erinnert sich Widmann. Partnerinnen hatte dieser Storch in diesen 17 Jahren mehrere. "Die zwei Aulfinger Jungstörche sind etwa drei Wochen jünger als die in Geisingen", betont Widmann, "alle fünf sind gut genährt und machen einen sehr gesunden und vitalen Eindruck".

Gutmadingen hat wieder kein Jungstorchenglück. "Man fand Eierschalen auf dem Boden, ob die Jungstörche überhaupt geschlüpft sind und wie sie gestorben sind, oder ob die Eier im Nest von anderen Störchen oder sonstigen Räubern zerstört wurden, ist nicht bekannt", berichtet Widmann.

Storchennester

In der Region Geisingen gibt es drei Storchenhorste. Der am längsten besetzte Horst ist der in Geisingen. Der seit 2001 hier residierende Storch ist jedes Jahr sehr früh da und verteidigt sein Nest. Es ist in der Nähe der Stadtkirche. In Aulfingen lebt in diesem Jahr seit vielen Jahrzehnten wieder Storchennachwuchs, zwei Jungtiere wachsen hier heran. In Gutmadingen ist das Nest in der Ortsmitte am so genannten „Pächter-Haus“. Beringt werden die Jungstörche von Friedrich Widmann im Auftrag der Vogelwarte. (ph)