Geisingen Fronleichnam in der Region Geisingen mit Prozessionen und Blumenteppichen

Katholiken pflegen schmucke Tradition mit Blüten und Blättern.

In den fünf Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau in der Region Geisingen finden von Donnerstag bis zum Sonntag die Fronleichnamsgottesdienste statt. Überall, außer in Aulfingen, werden Blumenteppiche gelegt. In Aulfingen wird der Blumenteppich erst am so genannten Herz-Jesu-Fest, dem Aulfinger Kirchenfest, gelegt, das in diesem Jahr am Sonntag, 25. Juni, gefeiert wird.

Am Fronleichnamstag, am Donnerstag, 15. Juni, finden in Geisingen und in Gutmadingen die Fronleichnamsgottesdienste mit Prozession statt. In Gutmadingen um 8.30 Uhr in der Kirche, anschließend ist Prozession. Der Musikverein Harmonie und der Kirchenchor umrahmen den Gottesdienst und die Prozession. In Geisingen findet bei schönem Wetter der Gottesdienst um 10.15 Uhr auf dem Platz vor der Heilig-Kreuz-Kirche statt, umrahmt vom Kirchenchor und der Stadtmusik. Im Anschluss ist eine Prozession zum Pflegeheim und zur Stadtkirche.

In Kirchen-Hausen findet der Fronleichnamsgottesdienst am Samstag, 17. Juni, um 18.30 Uhr statt, anschließend ist auch hier eine Sakramentsprozession. In Leipferdingen ist der Gottesdienst am Sonntag, 18. Juni, um zehn Uhr in der Pfarrkirche mit anschließender Prozession.

Wer in Geisingen Blumen zum Zupfen oder auch als Blumenschmuck für die Vasen übrig hat, kann dies am Mittwoch, 14. Juni, vormittags in der Kirche abgeben. Die Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen sammelt am Freitag, 17. Juni, Blumen, Treffpunkt ist um 18 Uhr am Lindenbaum, die Leipferdinger Frauengemeinschaft sammelt am Freitag ab 18 Uhr Blumen.