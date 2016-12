Kirchen-Hausen Fröhliches Chaos als Kirchen-Hausener Theaterspaß

Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen inszeniert humorvolles Stück rund um die Verwicklungen in einer Pfarrgemeinde.

Mit der lustigen bayrischen Verwechslungskomödie „Dem Himmel sei Dank“ ist der Sportgemeinschaft bei der Theatergaudi wieder ein tolles Theaterstück gelungen. Eröffnet wurde der Theaterabend von der Bläserjugend des Musikvereins, Ortsvorsteher Christoph Moriz hielt eine kurze Ansprache, ehe es dann ins Pfarrhaus auf der Bühne ging, wo das Stück spielt. Im Pfarrhaus von Priester Alfons (Lukas Moriz) ist die Hölle los.

Um das dringend benötigte Geld für die Kirchenrenovierung zu bekommen, veranstaltet er zusammen mit seinem arbeitsscheuen Mesner Johannes (Dominik Anwander) Kartenspiele. Nur eine bringt den Mesner auf Touren und zwar seine resolute Frau Emma (Marion Schelling. In seiner Not vermietet der Pfarrer noch die Zimmer in seinem Pfarrhaus.

Doch als Domkapitular Dr. Jüngling die seltsamen Vorgänge in der Gemeinde vor Ort prüfen will, bricht das Chaos richtig los. Geprobt hat diese Rolle Thomas Lehmann, da er kurzfristig erkrankte, sprang Regisseur Ingo Hirt ein. Die resolute Haushälterin Hermine (Isabell Faller) muss viele Notlügen erfinden, um den Pfarrer vor der Versetzung nach Aulfingen zu retten. Den Domkapitular lockt sie mit gerösteter Leber und Beerensaft in eine Falle – so wurde er immer betrunkener und konnte die Predigt in der Kirche nicht mehr halten und hatte dadurch Erinnerungslücken.

Gleichzeitig wird der Pfarrer von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Elfriede Engel (Ute Weisser) bedrängt, mit ihrer permanenten Kritik zum Zustand der Kirche. Auch möchte sie ihre Nichte Uschi (Alica Gschlecht) ins Kloster schicken. Dies weiß aber ihr heimlicher Freund Siggi Bischof (Manuel König) zu verhindern, in dem er vor der Tante als Domkapitular erscheint und so tut, als ob er Uschi mit ins Kloster nimmt.

Pensionsgast ist Heidi Blum (Angelika Lauche), die als aufreizende Aerobic-Lehrerin im Leoparden-Kostüm im Pfarrhaus logiert. Hans Messmer (Ronny Bausch) musste viel Geduld aufbringen, um endlich vom Pfarrer erhört zu werden. Er kam x-Mal auf die Bühne und jeder schickte ihn wieder raus, dabei wollte er nur nachfragen, ob seine Verabredung, Fräulein Heidemarie Rosenfeld (Melanie Elsässer) angereist sei. Diesem Fräulein Rosenfeld war alles immer nur peinlich. Souffliert wurden die Spieler von Andrea Pekau, für die Maske waren Karin Raus und Rita Federle verantwortlich.