Geisingen Frischekur für Geisinger Ruhebänke und Wanderschilder

Schwarzwaldverein pflegt die Wanderinfrastruktur. Betreuung der Wanderschilder sehr aufwändig. Rührige Geisinger Gruppe stemmt viele Aufgaben.

Wer als Wanderer die herrliche Gegend rund um den Wartenberg, den Homberg, Roßberg oder das Pfaffental erkundet, orientiert sich an den Wanderschildern, die von den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins, Ortsgruppe Geisingen, betreut werden. Die Region Geisingen hat für Naturfreunde viel zu bieten, herrliche Wälder, Höhen und Täler laden zum Erholen und Wandern ein. Trotz vielen neuen technischen Möglichkeiten via Satellit und Handy, wobei es auf den Höhen der Bergrücken meist kein Empfang gibt, orientieren sich die meisten Wanderer an den Hinweisschildern und den Rauten.

Der Schwarzwaldverein Geisingen hat vor rund eineinhalb Jahrzehnten sich bei der großen Aktion der Neubeschilderung des Wegenetzes beteiligt. An 63 Standorten in der Raumschaft Geisingen wurden Schilder mit Hinweisen auf die nächsten Ziele samt Entfernungsangaben angebracht. An manchen Standorten mit Wegkreuzungen sind in alle Richtungen der abzweigenden Wege oft mehrfach Schilder angebracht, ein reiner Schilderbaum also. Und zwischen den einzelnen Stationen leiten sogenannte Markierungszeichen die Wanderer oder weisen sie darauf hin, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden.

Der Ostweg, der Geisingen tangiert, hat eine rot-schwarze Raute, der Querweg Freiburg-Bodensee eine rot-weiße auf gelbem Grund und die häufigsten Zeichen sind die örtlichen mit der gelben Raute. Davon gibt es in der Region Geisingen rund 1000 Stück, die sich in regelmäßigen Abständen zwischen den Wegkreuzungen und Hinweisschildern befinden. Manchmal wird ein Schilderträger umgefahren, Schilder werden beschädigt oder ein Baum mit einer Raute wird gefällt.

„Es ist nicht damit getan, die Schilder irgendwann einmal anzubringen, sondern die Beschilderung des Wegenetzes bedarf einer ständigen Betreuung“, sagt Vorsitzender Peter Bury. Diese Betreuung hat beim Schwarzwaldverein Ortsgruppe Geisingen derzeit Willi Schilli inne, der immer, wenn er unterwegs ist, Ersatzrauten und notwendiges Werkzeug dabei hat.

Damit ein Wanderer auch einmal ausruhen kann, gibt es die Ruhebänke. Und hierfür zeichnet Friedhelm Heide seit vielen Jahren verantwortlich. Sowohl für die Unterhaltung und Reparatur der Bänke, als auch für das Freischneiden von Bewuchs und vor allem für die Zugänglichkeit. Oft stehen die Bänke an einer erhöhten Stelle für eine bessere Sicht. Hier hat Heide in den letzten Jahren an vielen Stellen Stufen angebracht, doch Holz hält halt nur begrenzt, sodass er zum beständigeren Material aus Stein und Beton übergeht. Das kostet jedoch auch ordentlich Geld, hierfür würde der Schwarzwaldverein einen möglichen Zuschuss aus dem Vereinswettbewerb verwenden, wie der erste Vorsitzende Peter Bury zusammen mit Friedhelm Heide und Willi Schilli betont. Heide führt akribisch Buch, wann er an welcher Ruhebank welche Arbeit verrichtet hat, rund 400 Latten hat er inzwischen an den 85 Ruhebänken erneuert, betont er.

Schwarzwaldverein

Der Schwarzwaldverein Geisingen wurde 1958 gegründet und hat derzeit 490 Mitglieder. Er ist breit aufgestellt, organisiert viele Wanderungen, Betriebsbesichtigungen, pflegt Naturschutzgebiete und unterhält die Ruhebänke sowie die Wanderwegbeschilderung in der Region Geisingen. Vorsitzender der Geisinger Ortsgruppe ist Peter Bury. (ph)

