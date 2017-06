Kirchen-Hausen Freude über Rate für neues Kirchen-Hausener Clubheim

Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen profitiert von Crowdfunding-Projekt der Volksbank und erhält 20 000 Euro.

Dem Ziel, das neue Clubheim in einem Jahr möglichst schuldenfrei oder mit wenig Kredit einweihen zu können, ist die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen ein weiteres Stück nähergekommen: In der Geisinger Filiale der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau konnten Florian Rapp und Christian Horn vom Vorstand erneut 20 000 Euro in Empfang nehmen. Dies ist das Ergebnis des Projektes Crowdfunding der Volksbank, das im diesem Jahr aufgrund des 150-jährigen Bestehens der Bank aufgestockt wurde. Außerdem wurde aufgrund des Jubiläums der Modus geändert. Es galt für die Sportgemeinschaft mindestens 10 000 Euro an Spenden zu generieren und diese verdoppelt dann die Bank.

"Viele schaffen mehr" ist das Motto des Crowdfunding-Portals der Volksbank, die damit gemeinnützige Vereine in der Region unterstützt. Der zuständige Filialleiter Harry Sprenger aus Engen betonte, dass ihn und die Verantwortlichen Personen des Kreditinstitutes das Projekt Clubheimneubau der SG Kirchen-Hausen begeistert habe. "Die SG hat sich beworben und wurde aufgenommen. Nun lag es an den Verantwortlichen der Sportgemeinschaft, Sponsoren und Spender für die 10 000 Euro zu finden, was bereits in zwei Drittel der vorgegebenen Zeit erreicht wurde", wie Florian Rapp ausführte. "Es ist für Vereine und gerade für uns von der SG eine tolle Möglichkeit zu Geld zu kommen", betont Rapp. Er dankte den Vertretern der Volksbank für die Aufnahme in das Projekt mit dem die SG nunmehr, weitere 20 000 Euro für den Clubheimneubau zur Verfügung hat. Das Crowdfundig läuft auch im nächsten Jahr weiter, wie Harry Sprenger sowie der Leiter Regionalmarkt Süd, Roland Striebel, betonten. Allerdings mit geänderten Bedingungen. Die Projekte bei „Viele schaffen mehr“ sollen zu einem schöneren und besseren Miteinander in der Region beitragen. Derzeit wird das Clubheim abgebrochen, die Sportgemeinschaft hat ehrgeizige Ziele, im nächsten Frühjahr die Generalversammlung dort abzuhalten und mit möglichst wenig Kredit das Projekt zu realisieren.