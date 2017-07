Geisingen Freude über Juniorabzeichen bei jungen Geisinger Musikern

Junge Musiker der Bläserschule Geisingen stellen sich erfolgreich erster Prüfung.

Mit der musikalischen Ausbildung von Kindern steht auch bald schon die erste Prüfung an. In der Bläserschule Geisingen werden Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen aus der ganzen Region und aus Zimmern ausgebildet. Zur Ausbildung gehören bei der Bläserschule auch Prüfungen schon im jungen Alter. Für junge Musiker, die an einem Blasmusikinstrument ausgebildet werden, ist das Juniorabzeichen das erste Abzeichen und die erste Urkunde, die den jungen Absolventen überreicht werden und die sie dann stolz nach Hause mitnehmen. Bei der Bläserschule Geisingen stellten sich junge Musiker erfolgreich den Prüfern. Auf das erste Abzeichen wird auch eifrig gelernt, denn an einem bestimmten Tag warten ja verschiedene Prüfer darauf, die jungen Musiker in Theorie und Praxis zu prüfen und ihren Wissens- und Leistungsstand zu kennen.

Annika Tritschler war jüngst die Prüferin in Theorie, dann folgten die Prüfungen in der Praxis, je nach Instrument waren hier die Prüfer David Haug, Stefan Buss, Alexander Mayer, Ingrid Fromm und Norbert Stoffler und die Gesamtorganisation hatte Ingrid Fromm.

Beim Juniorabzeichen geht es in erster Linie darum, ein wertvolles Feedback zum Verlauf der ersten Ausbildungseinheit zu erhalten. Es gibt Eltern, Schülern sowie den Ausbildern Hinweis über den ersten Ausbildungsstand. Bei der Überreichung des Buttons sowie der Urkunde erwähnte Ingrid Fromm auch sehr gute Ergebnisse oder auch Bereiche, wo noch nachgearbeitet werden muss. Die Prüfung besteht aus einem schriftlich-theoretischen Teil, einem Teil Rhythmik und Gehörbildung sowie einem instrumental-praktischen Teil. Die Teilnehmer freuten sich auf die Urkunde, die alle erhielten, einige eben mit dem Hinweis, noch Defizite auszugleichen.

Die Teilnehmer der Prüfung waren Enrico und Luca Zirell, Karlo Wehinger, Maximilian Reichard, Lorenz Volk, Lena Bruss, Nathalie Martini, Michelle Bisci und Xenia Koch alle aus Kirchen-Hausen, Linus Hoffmann aus Gutmadingen, Lara Mutzel aus Leipferdingen, Leo Springindschmitten aus Geisingen und Alessia Domhof aus Zimmern.