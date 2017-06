Aulfingen Fremde spionieren Aulfinger Grundstück und Wohnhaus aus

Hinweise zu verdächtigen Personen, die in Aulfingen aufgefallen sind, erhofft sich die Polizei von aufmerksamen Bürgern: Zwei Frauen und zwei Männer haben ein Grundstück und ein Haus ausspioniert

Zwei etwa 30- bis 35-jährige Frauen klingelten nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 9.45 Uhr, an einem Einfamilienhaus im Fliederweg. Da den Frauen nicht geöffnet wurde, sprachen sie einen Nachbarn an und fragten ihn nach dem nächstgelegenen Hotel. Nach einer kurzen Unterhaltung auf Englisch gingen die beiden Frauen in Richtung Ortsmitte davon. Kurze Zeit später bemerkten die Hausbesitzer auf ihrem Grundstück zwei zirka 30-jährige Männer. Als diese erkannten, dass sie von den Bewohnern entdeckt worden waren, entfernten sie sich. Einer von ihnen ging zügig in Richtung Ortsmitte davon. Verdächtige Fahrzeuge konnten nicht ausgemacht werden. Die Frauen werden als gepflegt mit dunklem Teint und stark geschminkt beschrieben. Die Männer hatten normale Staturen, trugen dunkle Jeans und dunkle T-Shirts sowie dunkle Basecaps. Außerdem führten sie Umhängetaschen mit. Möglicherweise versuchten die vier Verdächtigen, in das besagte Einfamilienhaus einzubrechen. Zeugen die weitere Angaben zu der Gruppe machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 in Verbindung zu setzen.