Frau löscht brennende Spülmaschine

Das schnelle Eingreifen einer 37-jährigen Frau hat am Mittwoch einen Küchenbrand in Geisingen verhindert. Die Frau löschte geistesgegenwärtig mit einer Gießkanne einen beginnenden Brand an einer Spülmaschine.

Ein technischer Defekt an einer Spülmaschine hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr zu einem Kleinbrand an der Maschine und einem Feuerwehreinsatz an der Hermann-Schäufele-Straße geführt. Eine Bewohnerin des Hauses hatte die Spülmaschine kurz nach 9 Uhr in Betrieb genommen. Etwa eine halbe Stunde später hörte die Frau einen Knall und sah an der Maschine Rauch aufsteigen sowie ein Flackern am Bedienungsdisplay. Gedankenschnell schaltete die Frau den Strom ab und löschte den entstehenden Brand mit einer Gießkanne.

Die mit vier Fahrzeugen sowie 17 Mann eintreffende Feuerwehr Geisingen musste nicht mehr löschen. Die durch den Schmorbrand beschädigte Maschine wurde von den Wehrmännern aus der Einbauküche montiert und nach draußen gebracht. Glücklicherweise ist durch das schnelle Ablöschen kein weiterer Schaden in der Wohnung entstanden.

Die 37-Jährige wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht.