Aulfingen/Kirchen-Hausen Frau leicht verletzt bei Autoüberschlag

Glück im Unglück hat eine 28-jährige Autofahrerin gehabt und ist bei einem Fahrzeugüberschlag am Sonntagabend zwischen Aulfingen und Kirchen-Hausen auf der Landesstraße 185 nur leicht verletzt worden.

Die junge Frau war nach Polizeiangaben kurz vor 20 Uhr von Aulfingen kommend in Richtung Kirchen-Hausen unterwegs, als sie zu weit nach rechts lenkte und mit den Rädern auf den unbefestigten Fahrbahnrand kam. Beim heftigen Gegenlenkern geriet ihr Mazda ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Die bei dem Unfall leicht verletzte 28-Jährige konnte sich selbst aus dem auf dem Dach liegen gebliebenen Auto befreien. Nach einer Erstversorgung noch an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Tuttlingen gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des mit rund 20 000 Euro total beschädigten Mazdas.