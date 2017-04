Geisingen Frau ertappt im Keller Einbrecher

Ein unbekannter Mann ist in ein Mehrfamilienhaus an der Geisinger Schlossstraße eingebrochen und dort von einer Hausbewohnerin überrascht worden. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Besuch in einer anderen Wohnung begab sich die Hausbewohnerin laut Polizei am Samstag, gegen 3 Uhr, kurz vor dem Zubettgehen nochmals in den Keller des Mehrfamilienhauses, um nach ihrer Wäsche zu sehen. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann mit einem Dreitagebart, komplett schwarz gekleidet und mit etwa 1,95 Meter auffällig groß, etwa 30 Jahre alt, mit einer schwarzen Mütze auf dem Kopf und einer schwarzen Tasche in der Hand, der sich im hinteren Bereich des Kellers aufhielt. Die Frau versteckte sich sofort in einem der Kellerräume, während der Unbekannte das Haus schnellen Schrittes verließ. Bei der späteren Nachschau stellte die Frau zusammen mit einer hinzugerufenen Wohnungsnachbarin entsprechende Aufbruchsspuren an der Hauseingangstüre fest. Nun ermittelt die Polizei Immendingen und nimmt unter der Telefonnummer 07462/94640 Hinweise entgegen.