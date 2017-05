Geisingen Flohmarkt in Geisingen dieses Mal mit Vernissage

Für den neunten Geisinger Straßen- und Garagenflohmarkt am kommenden Samstag, 13. Mai, sind noch Anmeldungen für die Teilnahme möglich.

Geisingen (ph) Für den neunten Geisinger Straßen- und Garagenflohmarkt am kommenden Samstag, 13. Mai, sind noch Anmeldungen für die Teilnahme möglich. Hier können Interessenten auch von auswärts ihre Flohmarktwaren anbieten. Gleichzeitig findet noch die zweite Pflanzentauschbörse ebenfalls auf dem Postplatz statt, die die Gemeinschaft der Eigenheimer und Gartenfreunde organisieren. Hier können übrige Wurzeln, Knollen oder Pflanzen angeboten, erworben oder getauscht werden. Der Straßen-und Garagenflohmarkt wurde von der Gemeinschaft bürgerliches Engagement ins Leben gerufen. Bisher waren abwechselnd die Kindergärten von Geisingen und Gutmadingen mit im Boot und sorgten auch für die Bewirtung, in diesem Jahr nimmt die Anmeldungen für den Flohmarkt die Gemeinschaft der Eigenheimer und Gartenfreunde (früher Siedler) entgegen. Auf dem Postplatz, dem zentralen Platz des Flohmarktes, wird auch wieder ein Verpflegungsstand angeboten. Südlich der Autobahn bis zur Bahnlinie werden auch in der einen oder anderen Garage oder Scheune allerlei Entbehrliches oder auch Raritäten angeboten. Und Feilschen ist erwünscht, die Anbieter sagen beim Feilschen aber auch einmal Nein. Mitmachen können hierbei natürlich auch Kinder, die etwa entbehrliches Spielzeug anbieten dürfen.

Gleichzeitig findet in der Stadtgrabenstrasse 9 bei der Familie Heidel eine Bilderausstellung statt. Künstlerin ist Maryam Kassim, eine junge Frau einer Flüchtlingsfamilie, die seit letztem Jahr in Geisingen wohnt. Sie stammt aus dem Irak und verarbeitet ihr Heimweh mit Malen. Ihre Eindrücke der Flucht und ihre Träume spiegeln sich in den Bildern und Zeichnungen wieder. Die Bilder zeigen alle Farb-Nuancen, von farbenfroh bis dunkel traurig. Vernissage ihrer Ausstellung ist am Samstag, 13. Mai, um elf Uhr, die Bilder sind am Samstag, 13. Mai, und am Sonntag, 14. Mai, jeweils von 11 bis 16 Uhr zu sehen. Auch eine Möglichkeit am Sonntag ist, bei meinem Sonntagsspaziergang vorbeizuschauen. Die Künstlerin wird bei der Vernissage mit dabei sein. Der Flohmarkt wie auch die Pflanzentauschbörse dauern am Samstag, 13. Mai, von elf bis 16 Uhr. Anmeldungen für den Flohmarkt wie auch für die Pflanzentauschbörse bei Christine Blatter, Telefon 077047/9238630, oder per Email an christineblatter@gmx.de.