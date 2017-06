Geisingen Flammen erhellen den Geisinger Nachthimmel

Nach zwei Jahren gab es wieder Feuer auf dem Wartenberg.

Einer der schönsten Plätze der Baar mit einem weiten Blick nach Westen ist und bleibt der Wartenberg. Auf die Kuppe des Geisinger Hausberges hatte die Trachtengruppe des Schwarzwaldvereins zur Sonnwendfeier und zum Sonnwendfeuer beziehungsweise Johannisfeuer bei herrlichem Wetter eingeladen. Zwei Jahre lang musste die beliebte Veranstaltung wegen schlechten Wetters abgesagt werden.

Mit Pfarrers Segen

Viele Besucher aus der ganzen Umgebung fanden den Weg zu dieser Veranstaltung, sei es teilweise oder vollständig zu Fuß oder auch per Auto. Schon einige Stunden vor dem Entzünden des Feuers waren Besucher auf dem Wartenberg und genossen den herrlichen Sonnenuntergang. Die Mitglieder der Trachtengruppe hatten am Samstagmorgen das große Feuer vorbereitet und auch für das leibliche Wohl der Besucher vorgesorgt. Bei Einbruch der Dunkelheit segnete Pfarrer Adolf Buhl das Feuer, das dann weithin sichtbar in der westlichen Baar zu sehen war. Ein Teil der Stangen wurde schon für die Veranstaltung 2015 hergerichtet und trocken gelagert, ein Teil der Standen wurde von der Narrenzunft gespendet. Es sind die Stangen von der alten Straßenfestlaube, da die Zunft derzeit eine neue baut.

Die Motive, weshalb eine Gemeinschaft ein Fest mit Feuer zu Sonnwendzeit feiert oder früher gefeiert hat, sind unterschiedlich. Ebenso der genaue Termin. Denn für die Feier kommen und kamen neben dem naturgegebenen Tag der Sonnenwende auch die Tage darum herum in Frage. In der christlich geprägten Gesellschaft besonders die Nacht zum Johannes-Gedenktag. Heute liegt der Termin meist am Wochenende vor oder nach dem natürlichen Sonnwendtag.

In vielen Orten der Baar, in denen der Brauch gepflegt wird, wird das Sonnwendfeuer taggenau an der Sonnwende, dem 21. Juni entzündet. Auf dem Wartenberg am Samstag nach der Sonnenwende, um das Fest auch ausgiebig feiern zu können. Die Sommersonnenwende war nach dem julianischen Kalender am 24. Juni, da die christliche Kirche an dieses Datum das Hochfest von Johannes den Täufer legte, wurden viele der alten Bräuche christlich umgedeutet und der 24. Juni als Festtag auch nach der Kalenderreform meist beibehalten. Während der große Holzstapel brannte, scharten sich die Besucher in großem Abstand um das Feuer, die Feuerwehr war wie immer in Bereitschaft, musste aber nicht eingreifen, wenngleich der Funkenflug kritisch beobachtet wurde. Vor dem Entzünden des Feuers wurde die Wiese um den Holzstapel herum abgespritzt, ebenso nachdem der Stapel in sich zusammengefallen war.

Fest mit Verspätung

