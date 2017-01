Geisingen Firma Ruma siedelt in Geisingen an

Niedereschacher Unternehmen kommt ins Gewerbegebiet Danuvia81. Geisinger Gemeinderat befürwortet den Bauantrag.

Ziemlich genau zehn Jahre, nachdem der erste Teil des Zementwerks gesprengt wurde, kann die Stadt eine weitere erfolgreiche Firmenansiedlung im Gewerbegebiet Danuvia81 vermelden. Die bislang in Niedereschach beheimatete Firma Ruma, die unter anderem auf den Bau von Zentrifugen spezialisiert ist, plant auf dem ehemaligen Zementwerkareal den Bau eines neuen Firmengebäudes. Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung den Bauantrag.

Auf dem rund 3000 Quadratmeter umfassenden Areal an der Holcimstraße 1 plant Ruma in einem ersten Schritt den Bau einer rund 900 Quadratmeter großen Produktionshalle mit Büro. Bereits im März dieses Jahres sollen die Bauarbeiten starten, noch im Oktober will Ruma die Produktion in Geisingen aufnehmen, wie Geschäftsführer Rudolf Hasenfratz im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte. Ausschlaggebend für die Entscheidung, das Unternehmen mit seinen derzeit rund 15 Mitarbeitern vom jetzigen Standort in Niedereschach nach Geisingen umzusiedeln, sei, so Hasenfratz weiter, die günstige Lage zwischen der Bodenseeregion und dem Bereich Schwarzwald-Baar sowie die sehr gute Verkehrsanbindung und dabei insbesondere die unmittelbare Nähe zur Autobahn. Zudem verfüge Ruma mit Blick auf die weitere Expansion des Unternehmens über Erweiterungsmöglichkeiten auf dem neuen Areal in Geisingen, erklärte der Geschäftsführer. Die Kunden von Ruma stammten, so Hasenfratz weiter, aus allen Branchen, in denen Industrieflüssigkeiten wie Emulsionen, Schneid- und Schleiföle zum Einsatz kommen – und das weltweit. "Ruma-Anlagen sorgen für die effiziente Reinigung verschmutzter Industrieflüssigkeiten, die im Anschluss wiederverwendet werden können.

Unsere Zentrifugen trennen ohne weitere Hilfsmittel Feststoffe aus Flüssigkeiten. Weil damit saubere Flüssigkeiten und wertvolle Feststoffe zur Wiederverwendung zurückgewonnen werden, ist der Einsatz unserer Anlagen sowohl aus Kosten- als auch Umweltschutzgründen heraus interessant", gibt Rudolf Hasenfratz einen Einblick in die technologische Spezialisierung seines Unternehmens.

Ruma bringt nicht nur die bereits existierenden 15 Stellen mit nach Geisingen, sondern wird auch weitere Arbeitsplätze schaffen. "Wir haben bereits eine neue Stelle für einen Projektierer beziehungsweise Konstrukteur ausgeschrieben. Außerdem bieten wir zum Start des neuen Ausbildungsjahres Anfang September dieses Jahres einen Ausbildungsplatz zum Mechatroniker an", erklärt Rudolf Hasenfratz.

Im Gemeinderat und bei Bürgermeister Walter Hengstler herrschte große Genugtuung darüber, dass das Gewerbegebiet Danuvia81 auf dem Areal des ehemaligen Zementwerks mit dem Zuzug von Ruma einen weiteren Zuwachs erfährt. Man werde, so das einhellige Meinungsbild im Stadtparlament, auch weiterhin alles daran setzen, attraktive Gewerbeflächen vorzuhalten.

Das Unternehmen

Die Ruma GmbH wurde 1995 in Hemmenhofen gegründet und ist auf die Reinigung von Industrieflüssigkeiten spezialisiert. 2003 verlagerte die Firma ihre Produktion nach Niedereschach. Nachdem 2007 die Produktion erweitert worden waren, bezog die Firma 2009 auch neue Geschäfts- und Büroräume in Niedereschach. Jetzt siedelt das Unternehmen nach Geisingen um. Die Produktpalette umfasst Anlagen von der Zentrifugaltechnik über Band-, Patronen-, Kiesbett- und Kantenspaltfilter bis hin zu Kühlaggregaten und Sonderanlagen für spezielle Kundenanwendungen. (tom)