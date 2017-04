Geisingen Fecht und Turnerschaft Geisingen erhöht Beiträge

Die Fecht und Turnerschaft Geisingen erhöht die Beiträge: Die Verbandsumlagen und Hallengebühren steigen. In der Sportabzeichengruppe gibt es einen Führungswechsel

Die Fecht- und Turnerschaft Geisingen erhöht die Beiträge. Zum einen ist dies den Gebühren für die neue Stadt- beziehungsweise Turnhalle geschuldet, aber auch den ständig steigenden Abgaben an die Dachverbände wie Turner- oder Fechterbund. Dass die neue Halle Benutzungsgebühren kostet, war allen klar, so der Vorsitzende Tilo Bühler, der in seinem Amt ebenso wie Kassierer Dieter Schnekenburger bestätigt wurde. Aber nur von der Substanz leben kann der Verein nicht, der derzeit 357 Mitglieder hat, davon sind 168 Erwachsene und der Rest Kinder und Jugendliche.

Mehr Mitglieder und vor allem Nachwuchs zu werben sei die Aufgabe für die Zukunft, hierfür benötige der Verein aber auch entsprechend viele ausgebildete Übungsleiter. Die Kosten der Ausbildung wird vom Verein natürlich übernommen. Mit Nachwuchs- und Mitgliederschwund hat neben den verschiedenen Riegen der Turnabteilung vor allem die Fechtabteilung, die derzeit noch 37 Mitglieder zählt. Die Fechter wollen, wie Abteilungsleiter Rolf Majer betont, eine Werbeaktion für neuen Nachwuchs starten. Regen Zuspruch haben die Turngruppen der Kleinkinder oder Mutter-Kind-Turnen in Kirchen-Hausen und in Gutmadingen. Gut nachgefragt werden auch Angebote wie Steptanz, Zumba, Yoga oder Jazz-Tanz, neu eingerichtet wurde in der Turnabteilung wieder das Geräteturnen, wie Patricia Knauß von der Turnabteilung mitteilte. Der Verein muss sich einen neuen Verantwortlichen für die Abnahme des Sportabzeichens suchen, Frank Stephan hat bei der Versammlung zum letzten Mal die Sportabzeichen überreicht und das Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen abgegeben.

haben die Turngruppen der Kleinkinder oder Mutter-Kind-Turnen in Kirchen-Hausen und in Gutmadingen. Gut nachgefragt werden auch Angebote wie Steptanz, Zumba, Yoga oder Jazz-Tanz, neu eingerichtet wurde in der Turnabteilung wieder das Geräteturnen, wie Patricia Knauß von der Turnabteilung mitteilte. Der Verein muss sich einen neuen Verantwortlichen für die Abnahme des Sportabzeichens suchen, Frank Stephan hat bei der Versammlung zum letzten Mal die Sportabzeichen überreicht und das Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen abgegeben. Die Leiterin einer Jazztanzgruppe, Vivien Teut, gibt ihr Amt Mitte des Jahres aus beruflichen Gründen ebenfalls ab. Daneben gibt es noch die Freizeitsportgruppe für Männer, den Lauftreff und die Boulegruppe. Boule ist ein Angebot für alle, auch für Interessenten, die kein Mitglied im Verein sind. Hubert Seger lud alle Interessenten zum Boulespielen ein. Der Bouleplatz wurde voriges Jahr neu hergerichtet, die Kosten von rund 1200 Euro wurden durch Spenden gedeckt. 2016 war das erste Jahr, in dem komplett Hallengebühren angefallen sind, diese dürften sich bei dem derzeitigen Angebot beziehungsweise der derzeitigen Belegung der Sporthalle in Geisingen auf rund 7000 Euro belaufen. Ohne zahlreiche Spenden hätte man von der Substanz gelebt, sagte Kassierer Dieter Schnekenburger. Deshalb wurden die Beiträge erhöht. Innerhalb des Gesamtbeitrags erhält der Hauptverein elf Euro für Versicherungen, der Rest bleibt bei den Abteilungen, die damit die Hallengebühr, die Verbandsbeiträge und die Übungsleiterkosten finanzieren. Künftig zahlen passive Mitglieder 25 Euro (bisher 20), Jugendliche Turner 52 Euro (42) Erwachsene Turner 60 (47), Jugendliche Fechter 90 und Erwachsene Fechter 120 Euro pro Jahr. Die Beiträge gelten für alle Riegen, egal in welcher Halle trainiert wird. Die neue Beitragssturktur wurde nach reger Diskussion dennoch einstimmig verabschiedet. Für die Teilnahme am Straßenfest sucht die Turnabteilung noch Helfer, die beim Kinderschminken mithelfen.

Sportabzeichen

Ausgegeben wurden die Sportabzeichen von 2015 und 2016. 2016 erhielten Valentino und Mattia Randazzo, Marion Degenkolb, Petra Schmid-Seger, Hubert Seger, Kerstin und Bernd Burgmaier, Ronald Göner, Monique Milotta, Fabian Pendzialek und Tim Gebauer das Abzeichen in Gold, Sarah Majer, Conan Stephan in Silber sowie Dominik Bühler in Bronze. Die Fecht- und Turnerschaft Geisingen bietet Sport und Bewegung für alle Altersgruppen von Mutter-Kind-Turnen bis zu Freizeitsport für Männer, Gymnastik sowie Fechten an.