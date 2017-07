Kirchen-Hausen Experten referieren zu Kirchen-Hausener Dorfladenprojekt

Informationsabend am 19. Juli in Kirchen-Hausen. Ortschaftsrat vergibt Arbeiten für Eingangsbereich des Friedhofs.

In seinen Bestrebungen in Kirchen-Hausen wieder zu einer örtlichen Nahversorgung zu kommen, hat der Ortschaftsrat einen weiteren wichtigen Impuls gesetzt: Am Mittwoch, 19. Juli, findet um 19 Uhr in der Kirchtalhalle in der Angelegenheit eine Informationsveranstaltung statt. Wie Ortsvorsteher Christoph Moriz in der jüngsten Sitzung bekannt gab, wird an dem Abend ein erfahrener Fachberater zu den Themen „Bürgerladen in Kirchen-Hausen" und "Kann in unserem Ort ein Lebensmittelladen erfolgreich betrieben werden?" referieren. Der Ortschaftsrat würde einen zahlreichen Besuch dieses für die angestrebte Lösung wichtigen Abends sehr begrüßen, zumal das Projekt nachhaltig nur bei entsprechendem Interesse der Bevölkerung gelingen könne, so Moriz. Nach dem Vortrag wird zusammen mit den Teilnehmern die weitere Vorgehensweise erörtert.

In der Sitzung erfolgten durch den Ortschaftsrat zwei Auftragsvergaben. Für die Erneuerung des Eingangsbereichs zum Friedhof erhielt die Firma Bertsche, Landschaftsbau, Geisingen, den Zuschlag. Mit einem Aufwand von rund tausend Euro wird die Bitumendecke von der Längestraße bis zum Eingang zur Kirche durch einen Pflasterbelag ersetzt. Eine Aufwertung erfährt auch der Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Der Standort des Altglascontainers wird mit einem Aufwand von 5000 Euro ebenfalls gepflastert. Der Auftrag ging an die Firma Adriano Sicilia, Geisingen.

Wie Ortsvorsteher Christoph Moriz berichtete, wird der Gemeinderat noch vor der Sommerpause über die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen entscheiden. Voraussichtlich nach den Ferien wird die Realisierung des Projektes erfolgen können. Gute Fortschritte haben in den letzten Wochen auch die Tiefbauarbeiten in der Donautalstraße gemacht. Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind verlegt. Die Tragschicht der Fahrbahn ist bereits eingebaut. In dem gesamten Streckenabschnitt von der Autobahn bis zur Bodenseestraße wird Mitte Juli auch der Feinbelag eingebaut werden.