Leipferdingen Ex-Präsident glänzt mit Leipferdinger Büttenrede

Leipferdinger Zunftabend gibt lustige Einblicke in die amerikanische Kultur.

So richtig krachen ließen es die Leipferdinger Narren beim traditionellen Zunftabend. Die Strohglonki bewiesen wieder, dass sie närrische Unterhaltung können. Eine große Zahl von Akteuren zündete in einem mehrstündigen Programm ein grandioses Feuerwerk von bestaunenswerten Ideen mit facettenreichen Darbietungen und hohem Spaßfaktor.

Zu dem Höhepunkt der Saalfasnet konnte Zunftmeister Michael Mohaupt in der voll besetzten Festhalle wieder viel närrisches Volk begrüßen, an der Spitze entsprechend dem Motto "Die Welt von Walt Disney, bezaubernd und bunt gilt im Strohglonkidorf zu jeder Stund“, Ortschef Jürgen Keller als Dagobert Duck.

Nach dem traditionellen Bändertanz, längst zu einem Markenzeichen geworden, ging es im Programm Schlag auf Schlag. Gleich zum Auftakt glänzten die Feuerwehrfrauen mit ihrem Sketsch „Die Weinprobe“. Für Begeisterung sorgten auch die Mäusepolizei-Tänzerinnen, einstudiert von Moni Amma. „ I dä Gruäb“ war einer der Knüller im Programm, dargeboten vom Narrenrat mit Heiko Straub. Allerlei Probleme gab es auf der Baustelle, die mit viel Gaudi gelöst wurden. Doch der Schreck war groß: "Da ist ein Kumpel in den Schacht gefallen, zum Glück ist er jedoch zwei Meter vor dem Aufprall am Augendeckel hängen geblieben“, so die Feststellung. Obgleich der Mischer nicht gebrauchsfähig war, da noch der Beton vom Vortrag drin war, war es das Ziel, den Berliner Flughafen bis Montag fertig zu stellen. Zu den Höhepunkten des Abends zählte die Büttenrede von Thomas Umbscheiden als Präsident Obama. Kräftig folgte das Publikum dem Ruf: "Lipferdingen first, Giesingen second“.

Auch technisch aufwändig inszeniert war das vom Sportverein gebotene Dschungelcamp mit einem bunten Bühnenbild. Nach dem legendären Spiel von Mario Bros machten die Akteure der Guggenmusik deutlich, wie man auch mit Werkzeugkästen und anderem brauchbarem Gerät im Takt unüberhörbar trommeln kann. Dass die Bändertänzerinnen nicht nur die Brauchtumsvorführung beherrschen, sondern auch Jazz-Tänze aufführen können, bewiesen sie mit dem glänzenden Schlusspunk des Programms durch das wieder Daniela Merz und Felicitas Thiel führten. Ohne Zugabe kamen sie nicht von der Bühne. Tosender Baifall war der verdiente Lohn für die Darsteller. Noch lange dauerte die Party mit der Guggenmusik und Chris Metzger.