Immendingen Erste Immendinger Tischmesse im Herbst 2018

Bund der Selbständigen plant neuartige Veranstaltung zur Präsentation der Immendinger Betriebe.

Der Ortsverband des Bundes der Selbständigen (BdS) plant im Herbst 2018 erstmals eine "Tischmesse". Bei dieser neuartigen Veranstaltung können die heimischen Betriebe ihre Produkte und Dienstleistungen in einer Halle auf und rund um jeweils einen Tisch präsentieren. Ähnliche Aktionen in der Umgebung hatten großen Erfolg. Die Initiative für die erste Immendinger Tischmesse ging vom BdS-Vorsitzenden Martin Betsche aus, der den Ortsverband nach den Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung weiterhin leitet. Zum neuen zweiten Vorsitzenden wurde Michael Freudig gewählt.

In seinem letzten Jahresbericht ging der bisherige stellvertretende BdS-Vorsitzende Niklas Graf noch einmal auf die Aktivitäten des Ortsverbands im abgelaufenen Jahr ein. Neben dem traditionellen BdS-Weihnachtsmarkt sei vor allem die nur alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeausstellung eine sehr gelungene Veranstaltung gewesen. Zu den neuen Aktivitäten des BdS habe eine Vortragsreihe mit den Themen Pflege, Betreuung, Erbrecht, Steuer, Nachfolge und Pension gehört, bei der die Resonanz allerdings manchmal etwas höher hätte sein können.

Für Kassierer Hartmut Berling erstattete Vorsitzender Betsche den Kassenbericht und informierte dabei vor allem über einen guten finanziellen Erfolg der Gewerbeausstellung. Bezuschussen muss der BdS dagegen weiterhin – trotz des guten Erlöses des Christbaumverkaufs – den Weihnachtsmarkt. Gleiches gilt für den "Im-Ort"-Guschein, der jedoch eine erhebliche Wertschöpfung für die Immendinger Betriebe bringe, wie Betsche betonte. Dem Kassierer bescheinigten Lothar Imhof und Bernhard Vögele akurate Arbeit.

Für das Engagement des BdS im Interesse der heimischen Wirtschaft und zugunsten der Gemeinde dankte Bürgermeisterstellvertreter Harald Jochum. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Martin Betsche, zweiter Vorsitzender Michael Freudig, Kassierer Hartmut Berling, Schriftführer Oliver Bald, Beisitzer Achim Mink, Gerhard Walter, Wolfgang Sterk, Thorsten Gut, Markus Scheuch und Niklas Graf, Kassenprüfer Jürgen Wüst und Lothar Imhof.

Im Ausblick auf das neue Jahr erklärte Vorsitzender Betsche, dass man das Plus der Gewerbeausstellung dafür nutzen wolle, den Teilnehmern der Schau günstige Konditionen bei der Tischmesse 2018 einzuräumen. Im Sommer sei unter anderem ein Arbeitseinsatz an dem von den Symbadischen Freunden erworbenen Verkaufswagen geplant, den man mit einem Grillfest verbinden wollte. Auch eine Wanderung, erneute Vorträge und weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel die Teilnahme an einem Auto-Sicherheitstraining sollen stattfinden.