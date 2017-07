Immendingen/Geisingen Erfolg für Geisinger und Immendinger Real- und Werkrealschüler

Jugendliche der Reischach-Realschule Immendingen schaffen ihre Abschlüsse

Folgende Werkreal- und Realschüler haben an der Reischach-Realschule Immendingen ihre Abschlüsse geschafft und wurden am Donnerstagabend mit einer Feier in der Donauhalle verabschiedet:

Abschluss-Schüler der Klasse 9 Werkrealschule (Klassenlehrer Thiemo Schöllhorn): Aus Immendingen: Viktor Ekkart, Ruven Mayer, Chantal Böhm, Emilia Fois, Sarah Khatib, Alexa Oestringer, Zilan Yegin. Aus Geisingen: Jennyfer Koch. Aus Ippingen: Denis Labor, Lina Kornmaier (Lob).

Abschluss-Schüler der Realschule, Klasse 10a (Klassenlehrerin Julia Frey), Klasse 10b (Klassenlehrer Andreas Wolfmüller) und Klasse 10c (Klassenlehrer René Kraus): Aus Immendingen: Rafail Rizopoulos (10 b), Natalie Eckholz (10 b), Angela Ring (10b), Selina Schulz (10 b), Lukas Jahn (10c), Marcel Lizurek (10a, Lob), Zerenc Tuna (10 b, Lob); aus Zimmern: Luis Maglov (10a), André Merkel (10a), Daniel Walger (10a), Bianca Graf (10b), Leon Stärk (10c), Johannes Wazka (10c); aus Hattingen: Aaron Trutzl (10a), Nicole Brütsch (10a, Lob), Belinda Iwangoff (10a, Lob); aus Ippingen: Chantale Mink (10c), Marco Hall (10b, Lob), aus Mauenheim: Niclas Volkmer (10b, Lob), Selina Hermes (10c, Lob). Hintschingen: Andreas Vetter (10a), Sophia Finus (10a, Lob).

Aus Geisingen: Mathias Reis (10b), Kai Sellinghoff (10b), Alyssa Isbrecht (10b), Timo Fritz (10c), Zehra Cerit (10c), Viktorija Juric (10c), Lea Scheuermann (10c), Nick Hafner (10a, Lob), Oliver Matuschke (10a, Lob), Jasmin Hingel (10a, Lob), Lena Janzen (10a, Lob), Maximilian Vukovic (10b, Lob), aus Aulfingen: Jesse Ludwig (10a, Lob), Kai-Dino Schulze (10a, Lob), Leandro Uyanakumarage (10c, Lob); aus Gutmadingen: Marie Fischer (10a), Victoria Reis (10b), Robin Kehm (10b, Lob), Jennifer Kimbel (10b, Lob); aus Kirchen-Hausen: Valentino Randazzo (10a), Elisabeth Bruch (10a, Lob), Annmarie Liebgott (10b, Lob), Catarina De Andrade Fernandes Tape (10c, Lob), Michelle Koch (10c, Lob).

Die Preisträger sind: Anna-Maria Kobe (10a) aus Gutmadingen (Notendurchschnitt 1,9); Johanna Friedrich (10c) aus Geisingen (1,9); Lisa Schuchart (10c) aus Geisingen (1,9); Jan Zeller (10a) aus Zimmern (1,8); Marlene Rapp (10a) aus Gutmadingen (1,8); Kai Münzer (10b) aus Gutmadingen (1,8); Luca Weber (10b) aus Gutmadingen (1,8); Evelyn Lau (10c) aus Leipferdingen (1,8); Valentina Bury (10c) aus Geisingen (1,7) und als Schulbeste Ariane Mayer (10b) aus Ippingen (1,3).