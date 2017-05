Kirchen-Hausen Ein neues Clubhaus ist Kirchen-Hausener Herzenswunsch

Sportgemeinschaft plant ein ehrgeiziges Projekt. Kirchen-Hausener Gebäude nicht mehr zeitgemäß.

„Wir geben alles, was gibt du dazu?“ Diesen Slogan hat die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen für die Sponsoren- und Spendensuche für den Clubheimneubau entworfen. Wenn man die letzten Monate bei der Sportgemeinschaft verfolgt hat, geben der Vorstand, aber auch der ganze Verein wirklich alles, um das ehrgeizige Projekt zu schultern. 400 000 Euro für ein solches Projekt sind eine besondere Herausforderung. Neben zwei namhaften Zuschüssen von jeweils 70 000 Euro von der Stadt und vom Badischen Sportbund gilt es neben den ebenfalls ehrgeizigen Eigenleistungen in Höhe von 110 000 Euro noch eine Finanzierungslücke von 150 000 Euro zu schließen.

Vor 38 Jahren war die Einweihung des Clubheims ein Quantensprung des Vereins. Nach der Flurbereinigung und Donauverlegung sowie dem Bau von Bundesstraße und Autobahn hatte der Verein auf dem Espel ein ausreichendes Gelände. Der alte Dreschschuppen diente als Lager und auch als Umkleidemöglichkeit. Mit viel Eigenleistung wurde das Clubheim errichtet, inzwischen ist es in die Jahre gekommen. Die Heizkosten sind immens, da das Gebäude nicht oder schlecht isoliert ist. Das Flachdach ist undicht, außerdem sind die Anforderungen an die Qualität und Quantität der Räume gestiegen. Die Sportgemeinschaft hat in den letzten zwei Jahren eine Steigerung der Mitgliederzahlen um zehn Prozent auf 337, was vor allem auf die Steigerung der Aktiven zurückzuführen ist. Und hier besonders auf die Damenmannschaften von den Aktiven bis zu den E-Juniorinnen. Die SG ist eine von zwei Mannschaften im Fußballbezirk, der im Frauenfußball fünf Altersgruppen anbietet und abdeckt.

Die Mädchen und jungen Frauen sind mit Begeisterung dabei. Und da bedarf es auch entsprechender Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Das Clubheim soll am alten Platz erneuert werden. Es wurde vor wenigen Tagen noch einem Frühjahrs- und Generalputz unterzogen, nach dem Ende der Saison erfolgt der Abbruch und dann beginnt sofort der Neubau. Der Verein hat viele Fachleute in seinen Reihen, vom Planer über entsprechend qualifizierte Techniker und vor allem Handwerker, sodass man zuversichtlich ist, bis zum Wintereinbruch das Dach auf dem Gebäude zu haben und ein weiteres ehrgeiziges Ziel ist die Generalversammlung im nächsten Frühjahr bereits im neuen Clubheim abhalten zu können. „Wir sind derzeit zufrieden mit dem Zuspruch von Sponsoren“, betont Armin Stihl, der zusammen mit Florian Rapp das Vorstandsduo bildet. Von Enttäuschungen über kleine Spenden von Großunternehmen bis großen Spenden von Firmen und Privatpersonen ist alles dabei. „Wir suchen noch Spender und Sponsoren und ein Gewinn beim Wettbewerb würde uns dem Ziel, das Gebäude schuldenfrei einweihen zu können, ein Stück näherbringen“, betont Stihl.

Sportgemeinschaft

Die SG Kirchen-Hausen wurde 1929 gegründet, zum 50-jährigen Bestehen konnte das Clubheim eingeweiht werden. Inzwischen müsste das Clubheim generalsaniert werden, da aber auch die Räumlichkeiten zu klein sind, ist die wirtschaftlichste Lösung ein Neubau. Im Juni erfolgt der Abbruch und dann umgehend der Neubau. Der Verein hat derzeit 340 Mitglieder. (ph)

Informationen im Internet: