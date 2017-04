Geisingen/Zimmern Ehrenamtliche säubern die Natur in Geisingen und Zimmern

Während Geisinger Schwarzwaldverein nur wenige Helfer mobilisieren kann, beteiligen sich in Zimmern viele Ehrenamtliche.

Freiwillige säuberten in Geisingen und Zimmern die Landschaft: Auf wenig Interesse fiel die Einladung des Schwarzwaldvereins Geisingen zur Aktion saubere Landschaft. Nur sieben Freiwillige fanden sich ein, um die Gemarkung von Unrat zu säubern. Da blieb auch nicht viel an Strecken übrig, auf die die Landschaftsputzer geschickt werden konnten. Der Radweg entpuppt sich immer wieder als lohnendes Objekt, dort wird hauptsächlich Plastik von verpackten Snaks und Vesper gefunden.

In Zimmern kam eine beachtliche Anzahl Helfer zur Landschaftsputzete des örtlichen Fischwasserpächters, der Anglergesellschaft Villingen um Vorsitzenden Christian Föhrenbach, und des Ortschaftsrates zusammen. Weitere Akteure, wie beispielsweise Martin Steinhart folgten. Die große Beteiligung ermöglichte es, den Wegwerfmüll in einem beachtlichen Gebiet einzusammeln. Mit einbezogen wurden auch die Böschungen der Eisenbahnüberführung, beide Uferbereiche der Donau auf der gesamten Gemarkung, die Eisenbahnböschungen bis nach Hintschingen, sowie die beidseitigen Randbereiche des Amtenhauser Talbaches bis zum Parkplatz im Gewann Kessleren. Wie Friedhelm Gut, Vorstandsmitglied der Anglergesellschaft und für die Gewässer in Zimmern zuständig, berichtete, kam einiges an Abfall zusammen. 25 volle Säcke mussten abtransportiert werden. Unverständlicherweise waren auch Autoreifen einzusammeln, die widerrechtlich in der freien Landschaft abgelagert wurden. Hinzu kam auch eine ganze Anzahl Altkleider.