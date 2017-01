Geisingen Edelmetall für treue Geisinger Narren

Die Narrenzunft Grünwinkel ehrt langjährige Mitglieder mit Orden. Erster Kartenvorverkauf für den Zunftabend am 11. Februar.

Es war eine Narrenversammlung mit vielen personellen Ausfällen aufgrund von Krankheit. Etliche Narren mussten wegen der Grippe das Bett hüten, anstatt als Narrenrat verpflichtet oder verabschiedet oder geehrt zu werden. So konnte der neue Narrenrat Tobias Bretzke nicht verpflichtet werden, was es bisher in der Geschichte der Zunft noch nicht gab.

Die Geisinger Narrenzunft hält vor den ersten Narrentreffen und der eigenen Fasnet traditionell die Narrenversammlung ab. Am kommenden Wochenende nimmt die Zunft am Narrentreffen in Markdorf teil. Abfahrt der Busse ist am Samstag, 28. Januar, um 14 Uhr und am Sonntag um neun Uhr jeweils am Postplatz. Die Zunft besucht auch das Aulfinger Narrentreffen am 18. und 19. Februar, hierfür ist ebenfalls ein Bustransfer eingerichtet. Die Nachwuchsnarren nehmen am Samstagnachmittag am Kinderumzug teil, die Zunft dann am Samstagabend und am Sonntag.

Es wird in Geisingen in diesem Jahr keine Narrenmesse geben, da am Sonntag vor Fastnacht Narrentreffen in Aulfingen ist und dort eine Narrenmesse stattfindet. Die Wäschehänge wird, wie Bernhard Schacherer und Alexander Höfler mitteilten, am 11. Februar aufgehängt, an diesem Tag findet auch der erste Kartenvorverkauf für den Zunftabend statt, der zweite ist am 18. Februar. Die Schule wird am 9. Februar und die Kindergärten am 20. Februar besucht.

Die Fasnet in Geisingen läuft wie bisher ab. Für die Kinder gibt es in diesem Jahr wieder ein Kinderquiz, die Preisverleihung ist am Fasnetfreitag, 24. Februar, während des Kinderprogramms.

Bei der Narrenversammlung werden langjährige Akteure der Fasnet geehrt, auch hier waren einige krankheitsbedingt verhindert.

Den Orden in Bronze erhielten Petra Springindschmitten und Danny Heidenfelder, den Orden in Silber Uwe Haberer, Viola Wider und den Orden in Gold Anja Becker, Gisela Behringer, Martina Dodzuweit, Ramona Fenzl, Loni Strauch, Stefan Buss, Manuela Hemens, Claudia Coric, Britta und Martin Braun, Kerstin Burgmaier, Marion Degenkolb, Martin Bertsche und Jochen Behringer. Alexander Höfler erhielt als Narrenrat den Hanseleorden.